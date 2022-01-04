Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2022 dul ve yetim aylığı zammı

Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2022 dul ve yetim aylığı zammı

Dul ve yetim aylığı zammı, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Bunun akabinde, "Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?" sorusu gündeme getirildi.

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli aylıkları dışında da birçok ödemenin miktarı belli oldu.

Zam gelen ödemelerden birisi dul ve yetim aylığı olurken, dul ve yetim aylığına temmuz ve ocak ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.

2022 yılında zamlı ödeme alacak olan vatandaşlar, gelen zam müktarına ilişkin detaylara ulaşmak istiyor.

Zam oranını öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, dul ve yetim aylığına 2022’nin ilk ayında yapılacak zam belli oldu.

Bununla birlikte, en yüksek dul ve yetim aylığı 15.055 TL’ye yükseldi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon, Temmuz’da 1,80 Ağustos’ta 1,12, Eylül’de 1,25 Ekim’de 2,39, Kasım’da 3,51, Aralık’ta ise 13,58 oldu. Böylelikle dul ve yetim aylığı zammı yüzde 25,65 ile yüzde 27 oranında oldu.

DUL AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

Dul maaşı hesaplanması için vefat eden eşin çocuğu yoksa maaşının %75 'i kadarı eşe verilir. Vefat eden kişinin çocuğu varsa maaş oranının %50'si eşe verilir. Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %25'i çocuğa ya da çocuklarına verilir.