Dumlupınar şehitleri, 69'uncu yılında anılıyor

81 denizcinin şehit olduğu Dumlupınar denizaltısının, İsveç bandıralı gemiyle çarpışmasının ardından tam 69 yıl geçti.

Dumlupınar denizaltısı, 69 yıl önce bugün 81 denizcimize mezar oldu.

4 Nisan 1953'te İsveç bandıralı geminin 'Motor' sanarak çarptığı Dumlupınar denizaltısının denizin karanlık sularına saplanmasının ardından şehitler rahmet ve minnetle anılıyor.

81 DENİZCİYE ÇELİKTEN MEZAR OLDU

NATO Blue Sea Tatbikatı'na katılmak üzere 1 Nisan 1953'te yola çıkan Dumlupınar denizaltısı, 3 Nisan gecesi su üzerine çıkarak Gölcük'e dönüşe geçti. Yolculuk Çanakkale'nin Nara Burnu açıklarına kadar sorunsuz şekilde ilerlemekteyken 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gecede, İsveç bandıralı geminin Oscar Lorenzon isimli kaptanının denizaltısına doğru hızla ilerledi.

Dumlupınar 9, Naboland 21 mil hızla birbirine yaklaşırken, mürettebat yön değiştirmek ve kurtulmak için büyük çaba sarf etse de Naboland gemisi, baş torpidonun sancak tarafından Dumlupınar'a çarptı. Eceabat Sahili'nden duyulan çarpışmada, denizaltının güvertesinden denize düşen 8 kişiden 2 'si Naboland pervanesinde parçalanarak şehit olurken,1'i boğularak 5'i ise kurtulmanın yollarını arıyordu.

Mücadelelerin sonuç vermemesiyle, 87 metre derinliğe batan Dumlupınar denizaltısı, 81 denizciye mezar oldu. Türkiye'nin acısını iliklerinde yaşadığı Dumlupınar olayı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ertuğrul faciasından sonra en çok kayıp verdiği kaza olarak tarihe geçti.

ASTSUBAYIN, SON TELSİZ KONUŞMASI

Bir umutla kurtulmayı bekleyen mürettebatın, Deniz Kuvvetleriyle gerçekleştirdiği, yürekleri dağlayan son telsiz konuşması sonsuz bi hatıra olarak kayıtlara geçti:

-Alo Selami.

-Evet Dumlu.

-Selami nasılsınız.

-Efendim hava biraz fenalaştı.

-Moralinizi bozmayın. O hava size iki gün yeter. Sen çocukları yatır. Sigara içmeyin.

-Yok efendim hepsi yatıyor. Sigara da içmiyoruz. Işık da yok, karanlıktayız.

-İhtiyaç lambalarını kullanmayın, lazım olacak.

-Kullanmıyoruz, zaten birinin ışığı çok zayıfladı.

Son mesajı veren Astsubay Selami artık her şeyin bittiğini fark etse de sesinde en ufak titreme bile yoktu.

-Vatan sağ olsun...