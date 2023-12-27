Dünya 2024'e girmeye hazırlanırken Adanalılar 2025 yılına hazırlanıyor Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanılırken, Türkiye’nin birçok noktası yılbaşı için hazırlandı. Adana ise bu yıl da geleneği değiştirmedi ve 2025 yılı için hazırlık yaptı.

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Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı...

Dünya genelinde yılbaşı için hazırlıklar yapılıyor.

Türkiye’de de süslemeli cadde ve kafeler dikkat çekmeye başladı. Adana’da ise her yıl ortaya çıkan manzara bu yıl da çıktı.

Adanalılar 2025'e hazırlandı

İlginç olaylarla sıkça gündeme gelen Adana’da ise her yıl ortaya çıkan manzara bu yıl da değişmedi.

Tüm dünya 2024 yılına girmeye hazırlanırken, Adanalılar ise 2025 yılı için hazırlıklar yaptı.

Geçtiğimiz yıl da 2024 yazısı konuldu

Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı’na ışıklı ‘2025’ yazısı konuldu. Öte yandan kentin birçok noktasında 2025 yazıları da asıldı.

Geçtiğimiz yıl da 2023 yılı kutlanırken Adana’da aynı bölgeye 2024 yazısı koyulmuştu.