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Haber Merkezi

ABD, tarihinin en büyük yangın felaketiyle boğuşuyor.

Sigortalı kaybın 20 milyar doları aşabileceği tahmin edilen yangında Los Angeles şehri neredeyse haritadan silindi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği felakettin maliyetine ilişkin tahminler 150 milyar dolara yükseltildi.

TÜM YANGINA 6 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Şimdiye kadar 24 kişinin hayatını kaybettiği ve sadece 6 uçak, 12 helikopterle müdahale edilmesi nedeniyle mahkumların sahaya sürüldüğü yangın ilerlemeye devam ediyor.

Ülkede ise itfaiye teşkilatının yetersizliği, merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin koordinasyon eksikliği, yangın riski bölgelerindeki hazırlıksız durum ve daha birçok konu eleştirilerin hedefinde.

ABD'DE GÜNDEM YETERSİZ MÜDAHALE

Sinema dünyasının merkezi olan Hollywood'un da yangınlardan nasibini alması dolayısıyla evleri kül olan ünlü yıldızların gündemde uttuğu konu ABD'de gündemin ilk sırasına yerleşti.

Tüm dünya bu felaketi endişeyle takip ederken akıllara Türkiye'nin yangınlarla etkin mücadelesi geldi.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ KARA VE HAVA FİLOSU

Karada bin 686 arazöz, 2 bin 655 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi; havada 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile geniş ve etkili filosuyla Türkiye dünyaya örnek birçok mücadelede başarılı sınavlar verdi.

Merkezi yönetimle yerel yönetim ve kurumların kırsal yapılanmalarının koordine içinde çalıştığı özellikle Akdeniz ve Ege'de çıkan birçok yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

ETKİN KOORDİNASYON VE PLANLAMA

Özellikle geniş filo ve eğitimli personeli etkin şekilde kullanmanın birinci önceliği olan koordinasyon ve planlı yönetim, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hayata geçirildi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bu etkili koordinasyonun nasıl çalıştığını anlattığı Ensonhaber röportajı akıllara geldi.

Yumaklı, personel ve kurumların koordinasyon ve yangına en kısa sürede müdahale etmeyi sağlayan planlamayı şu sözlerle anlatmıştı:

DAHA EKRANLARA GELMEDEN MÜDAHALE EDİLİYOR

"Bugün buraya gelirken havaalanında oturup soluklanırken 'Bu sene daha az yangın çıktı değil mi?' diye sordu birisi. Hayır daha az yangın çıkmadı. İki kat fazla yangın çıktı.

Çok hızlı müdahale ile artık TV ekranlarında gündeme gelmeyecek bir kabiliyet kazandığımız için, belli başlı görsel olarak tespit edilenlerin dışında kimsenin gündeminde yok, kimse konuşmuyor.

81 İL KOORDİNASYON İÇİNDE

Hakikaten ülkemiz hem insan kabiliyeti ve kapasitesi olarak hem makina-ekipman kapasitesi olarak, yangın söndürme uçakları, helikopterleri, insansız hava araçları kullanımı, bunların senkronizasyonu, valiliklerin bu konuyla ilgili -ki biz 23 valiyle birlikte bir toplantı yaptık.- O senkronizasyon da kuruldu.

Bütün diğer kurumlarla birlikte artık herkes herhangi bir şey olduğunda hızlı bir şekilde müdahale edip konuyu bitiriyor.

RİSKLİ BÖLGELERDE ARAÇ VE EKİP KONUMLANDIRMA

Bizim büyük oranda arkadaşlarımız yangının çıkma potansiyeli olan yerlere araç ekipman ve ekipman konumlandırması yapıyor.

Riske göre yapılıyor ve bu haftalık olarak değerlendiriliyor. Yani güçlerini kaydırıyorlar. Neticede bir savaş veriyoruz. Bir taktik savaş yapıyorsunuz. Biz bu konuda ülkemizin her bireyinin gurur duyabileceği mücadele kapasitesi kabiliyeti ve teşkilatına sahibiz."