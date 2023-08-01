Dünya Akciğer Kanseri Günü'nde Celalettin Kocatürk'ten 3B uyarısı 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü'ne özel 3B uyarısında bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Celalettin Kocatürk, buna ek 7 madde sıraladı.

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İnsanlığın en büyük kötü alışkanlıklarından biri tütün ve tütün mamülleri tüketimi...

İnsan sağlığına en olumsuz şekilde etkileyen bu alışkanlıklar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre her yıl tütün kullanımına bağlı olarak 8,7 milyon kişi hayatını kaybederken bunların 1,3'ü sigara içmeyen pasif içicilerden oluşuyor.

Bugün ise 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü...

Bu kapsamda Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Celalettin Kocatürk, hastalığa yakalanmamak için önemli uyarılarda bulundu.

İşte Kocatürk'ün 7 maddelik o önemli uyarıları;

1-) Ölüme en çok sebep olan kanser; Akciğer Kanseridir.

2-) Akciğer Kanserine en sık neden olan; sigara ve tütün ürünleridir.

3-) Sigara içmeyen bir kişide akciğer kanseri gelişme riski: yüzde 1’den az iken, çok yoğun içen birinde ise yüzde 30’da yakındır.

4-) Birçok hastada erken dönemde hiçbir şikayet olmayabilir.

5-) İki haftadan uzun süren öksürük, kanlı balgam, geçmeyen göğüs ağrısı varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

6-) Bir şey çıkarsa korkusuyla doktora gitmeme fikri; çok yanlıştır.

7-) Erken evrede tanı koymak çok önemlidir (Evre 1A’da kurtulma şansı %90, Evre 4B’de ise yüzde 5’ den azdır)

Kocatürk, bir de 3B uyarısında bulundu.

Buna göre unutulmaması gereken 3 önemli kavram şöyle:

3B'yi unutma

Başlama: Tütün ve tütün ürünlerine hiç başlamayın.

Bırak: Böyle bir alışkanlığınız varsa, isterseniz bırakabilirsiniz. İçmeyince ölmezsiniz ama devam ederseniz içtiğiniz her sigara ile ölüme daha çok yaklaşırsınız.

Başvur: 50 yaşın üzerinde ve 20 paket/yıldan fazla sigara içtiyseniz yüksek riskli gruptasınız; Akciğer Kanseri Tarama Programına katılmak için Göğüs Hastalıkları veya Göğüs Cerrahisi Uzmanına başvurmalısınız.