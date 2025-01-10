Dünya basını ABD'deki yangını Anadolu Ajansı'nın çektiği karelerden takip ediyor

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles County’de orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Los Angeles’ın batısındaki Santa Monica ile Malibu arasındaki Palisades yangını ve güneydeki Pasadena yakınlarında devam eden Eaton yangını, Los Angeles tarihindeki en yıkıcı yangınlar olarak kayıtlara geçti.

İki yangında 34 bin dönümden (13 bin 750 hektar) fazla alan küle döndü, çok sayıda yerleşim alanı yok oldu.

Los Angeles County Adli Tabibi tarafından yapılan son açıklamada, yangınlardaki can kaybı sayısının 7’den 10'a yükseldiği belirtildi.

ANADOLU AJANSI'NIN ÇARPICI KARELERİ DÜNYA BASINININ İLGİ ODAĞI OLDU

Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale gelirken o görüntüler, Anadolu Ajansı aracılığıyla tüm dünyaya yayıldı.

Anadolu Ajansı'nın ABD'deki yangından yayınladığı görüntüler dünyanın en büyük medya kuruluşları tarafından kullanılıyor.

AA'nın habercilik başarısını bir kez daha gözler önüne seren ve dünya basınında geniş yankı bulan o görüntüler...