Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini yazdı

Karadeniz'deki 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi, "Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı" ifadeleriyle dünya manşetlerine taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde tüm Türkiye'yi sevindirecek haberi müjdeledi.

Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfinin yapıldığını duyurdu.

Karadeniz'deki bu keşif ise uluslararası medyada gündem oldu.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRDI"

Bosna Hersek'in en çok takip edilen haber sitesi Oslobodjenje, gelişmeyi, "Erdoğan Türkiye'yi şahlandırdı: Karadeniz'de doğalgaz keşfiyle ilgili detayları paylaştı" ifadeleriyle duyurdu. Geçen yıl Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküp doğalgaza da atıfta bulunularak "2020'nin en büyük gaz keşfiydi" ifadesi kullanıldı.

REUTERS SON DAKİKA GEÇTİ

İngiliz Reuters haber ajansı, gelişmeyi son dakika olarak verdi. Haberde "Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 135 milyar metreküplük ek doğalgaz keşfedildiğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

AP: TÜRKİYE, KARDENİZ'DE DOĞALGAZ BULDU

Amerikan haber ajansı Associated Press, "Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu bildirdi" başlığını attı. Haberde, Karadeniz'de daha önce 405 milyar metreküp doğalgazın bulunduğu da hatırlatıldı.

BLOOMBERG: YENİ KEŞİF

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg, "Erdoğan Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi açıkladı" ifadesiyle gelişmeye yer verdi.

ALMAN BASINI DA YAZDI

Alman Der Spiegel haberi okuyucularıyla, "Erdoğan Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfini duyurdu" başlığıyla paylaştı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung da aynı başlıkla gelişmeye yer verdi.