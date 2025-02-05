Dünya basını Erdoğan-Şara görüşmesini yakından takip etti

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Dünya basını tarihi ziyareti manşetlerine taşıdı...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk kez Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Şara zirvesi dünya basınında geniş yankı uyandırırken, medya kuruluşları gelişmeleri son dakika olarak okurlarına duyurdu.

SURİYE'YE YÖNELİK MESAJLARA ODAKLANILDI

Arap dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye ile ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik mesajlarına odaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Önümüzdeki günlerde Suriye ile daha sıkı iletişimimiz olacak" sözü, Arap basınında en dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

Ayrıca, "Suriye halkı artık kendi geleceğini belirleme iradesine sahip" açıklaması da vurgulanan konular arasında yer aldı.

AL JAZEERA CANLI YAYINLADI

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Erdoğan ile Şara’nın ortak basın toplantısını canlı yayınlarken, Erdoğan'ın Suriye'ye verdiği destek mesajları ve Şara’nın, "Türkiye'nin tarihi duruşuna" dair övgüsü öne çıkarıldı.

El Arabi televizyonu da ziyareti "bölgesel istikrar açısından kritik bir adım" olarak nitelendirdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SURİYE'YE DAVET EDİYORUZ"

Suriye resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınladı.

Şara’nın, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişki; tarihi ve coğrafyayı aşan bir ilişkidir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz" sözleri, çeşitli medya organları tarafından aktarmaya değer görüldü.

ABD BASININDA 'KİLİT MÜTTEFİK' VURGUSU

ABD merkezli Washington Post, görüşmeyi "kilit müttefiklerin buluşması" olarak tanımladı.

New York Times ise haberinde, Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, görüşmenin göç politikasına etkilerine dikkat çekti.

AVRUPA BASININDA GENİŞ YANKI

Yunan medyası da görüşmeye geniş yer ayırdı.

Skai televizyonu, iki liderin terör örgütü PKK/YPG’ye karşı atılacak adımları ele aldığını vurgularken, Action 24 televizyonu, Şara’nın Türkiye ziyaretini "Merkeze ziyaret" olarak değerlendirdi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini ise, Ahmed Şara’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Suriye’ye davet ettiği haberini manşetinden verdi.

"TARİHİ GÖRÜŞME UMUTLARI ARTIRDI"

Fransız haber kanallarından France 24 ise görüşmede güvenlik konularının ön plana çıktığını belirterek, "Bölgesel istikrar için diplomatik bir adım" yorumunda bulundu.

Haber kanalı ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmed Şara arasında gerçekleşen bu tarihi görüşme, Suriye-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına dair umutları artırdı. Görüşmenin ilerleyen dönemlerde bölgesel dengelere nasıl etki edeceği merakla bekleniyor" ifadelerini kullandı.