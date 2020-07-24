- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde
Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 12:44
- Güncelleme : 24.07.2020 - 12:44
Tüm iç ve dış tehditlere rağmen Ayasofya’yı cami statüsüne geri kazandıran Türkiye, dünyanın gündemine oturdu.
Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla tarihi bir günün eşiğinde olan Türkiye, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dış basın tarafından da manşete taşınmaya devam ediyor.
Dünya çapında ileri gelen onlarca yayın organı, gündemlerini Ayasofya’da kılınacak ilk namaza çevirmiş durumda.
ABD - WASHINGTON POST
ABD basınının ileri gelen gazetelerinden Washington Post, gündemine Ayasofya'da gerçekleşecek büyük açılışı koydu.
ABD - NEW YORK TIMES
NYT, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namazı, ana sayfadan paylaştı.
İNGİLTERE - BBC
Dünya çapında yayın yapan İngiliz kanal, ilk cuma namazındaki gelişmeleri dakikası dakikasına takip ediyor.
İNGİLTERE -THE GUARDIAN
Ayasofya etrafında bir araya gelen mahşeri kalabalık, The Guardian'ın da gündemindeydi.
YUNANİSTAN - KATHIMERINI
Yunan gazete, Ayasofya'da yaşanan gelişmeleri canlı güncellenen detaylarla manşete taşıdı.
YUNANİSTAN - TANEA
Yunan gazete, büyük açılışı "Müslüman namazına geri sayım" başlığıyla gündeme taşıdı.
YUNANİSTAN - CAPITAL
Ülkenin en çok okunan haber kaynalarından Capital, gelişmeleri canlı takip olarak vermeye başladı.
FRANSA - LA DEPECHE
Fransız La Depeche, kılınacak ilk namaza baş sayfalarda yer verdi.
FRANSA - LE CROIX
Le Croix, Ayasofya'nın ilk namazla ibadete açılmasını ana sayfadan paylaştı.
FRANSA - LE FIGARO
Yayınladığı Türkiye karşıtı haberlerle kendinden söz ettiren Fransız gazete, Ayasofya Camii'nin tarihi açılışını görmezden gelemedi.
ALMANYA - SUDDEUTSCHE ZEITUNG
Ayasofya'nın açılışını eleştirel bir dille manşete taşıyan gazete, haberinde caminin etrafını saran kalabalığa da yer verdi.
ALMANYA - FRANKFURTER ALLGEMEINE
Alman gazete, Ayasofya'nın tarihi açılışı öncesinde detaylı bir analiz yazısına yer verdi.