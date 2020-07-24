Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde

Bugün Ayasofya Camii’nde kılınacak olan ilk cuma namazının yankıları, dünyanın da birincil gündemi haline geldi.

Tüm iç ve dış tehditlere rağmen Ayasofya’yı cami statüsüne geri kazandıran Türkiye, dünyanın gündemine oturdu.

Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla tarihi bir günün eşiğinde olan Türkiye, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dış basın tarafından da manşete taşınmaya devam ediyor.

Dünya çapında ileri gelen onlarca yayın organı, gündemlerini Ayasofya’da kılınacak ilk namaza çevirmiş durumda.

ABD - WASHINGTON POST

ABD basınının ileri gelen gazetelerinden Washington Post, gündemine Ayasofya'da gerçekleşecek büyük açılışı koydu.

ABD - NEW YORK TIMES

NYT, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namazı, ana sayfadan paylaştı.

İNGİLTERE - BBC

Dünya çapında yayın yapan İngiliz kanal, ilk cuma namazındaki gelişmeleri dakikası dakikasına takip ediyor.

İNGİLTERE -THE GUARDIAN

Ayasofya etrafında bir araya gelen mahşeri kalabalık, The Guardian'ın da gündemindeydi.

YUNANİSTAN - KATHIMERINI

Yunan gazete, Ayasofya'da yaşanan gelişmeleri canlı güncellenen detaylarla manşete taşıdı.

YUNANİSTAN - TANEA

Yunan gazete, büyük açılışı "Müslüman namazına geri sayım" başlığıyla gündeme taşıdı.

YUNANİSTAN - CAPITAL

Ülkenin en çok okunan haber kaynalarından Capital, gelişmeleri canlı takip olarak vermeye başladı.

FRANSA - LA DEPECHE

Fransız La Depeche, kılınacak ilk namaza baş sayfalarda yer verdi.

FRANSA - LE CROIX

Le Croix, Ayasofya'nın ilk namazla ibadete açılmasını ana sayfadan paylaştı.

FRANSA - LE FIGARO

Yayınladığı Türkiye karşıtı haberlerle kendinden söz ettiren Fransız gazete, Ayasofya Camii'nin tarihi açılışını görmezden gelemedi.

ALMANYA - SUDDEUTSCHE ZEITUNG

Ayasofya'nın açılışını eleştirel bir dille manşete taşıyan gazete, haberinde caminin etrafını saran kalabalığa da yer verdi.

ALMANYA - FRANKFURTER ALLGEMEINE

Alman gazete, Ayasofya'nın tarihi açılışı öncesinde detaylı bir analiz yazısına yer verdi.