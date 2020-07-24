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    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde

    Bugün Ayasofya Camii’nde kılınacak olan ilk cuma namazının yankıları, dünyanın da birincil gündemi haline geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 12:44
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 12:44
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    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde

    Tüm iç ve dış tehditlere rağmen Ayasofya’yı cami statüsüne geri kazandıran Türkiye, dünyanın gündemine oturdu.

    Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla tarihi bir günün eşiğinde olan Türkiye, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dış basın tarafından da manşete taşınmaya devam ediyor.

    Dünya çapında ileri gelen onlarca yayın organı, gündemlerini Ayasofya’da kılınacak ilk namaza çevirmiş durumda.

    ABD - WASHINGTON POST

    ABD basınının ileri gelen gazetelerinden Washington Post, gündemine Ayasofya'da gerçekleşecek büyük açılışı koydu.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #1

    ABD - NEW YORK TIMES

    NYT, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namazı, ana sayfadan paylaştı.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #2

    İNGİLTERE - BBC

    Dünya çapında yayın yapan İngiliz kanal, ilk cuma namazındaki gelişmeleri dakikası dakikasına takip ediyor.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #3

    İNGİLTERE -THE GUARDIAN

    Ayasofya etrafında bir araya gelen mahşeri kalabalık, The Guardian'ın da gündemindeydi.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #4

    YUNANİSTAN - KATHIMERINI

    Yunan gazete, Ayasofya'da yaşanan gelişmeleri canlı güncellenen detaylarla manşete taşıdı.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #5

    YUNANİSTAN - TANEA

    Yunan gazete, büyük açılışı "Müslüman namazına geri sayım" başlığıyla gündeme taşıdı.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #6

    YUNANİSTAN - CAPITAL

    Ülkenin en çok okunan haber kaynalarından Capital, gelişmeleri canlı takip olarak vermeye başladı.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #7

    FRANSA - LA DEPECHE

    Fransız La Depeche, kılınacak ilk namaza baş sayfalarda yer verdi.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #8

    FRANSA - LE CROIX

    Le Croix, Ayasofya'nın ilk namazla ibadete açılmasını ana sayfadan paylaştı.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #9

    FRANSA - LE FIGARO

    Yayınladığı Türkiye karşıtı haberlerle kendinden söz ettiren Fransız gazete, Ayasofya Camii'nin tarihi açılışını görmezden gelemedi.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #10

     

    ALMANYA - SUDDEUTSCHE ZEITUNG

    Ayasofya'nın açılışını eleştirel bir dille manşete taşıyan gazete, haberinde caminin etrafını saran kalabalığa da yer verdi.

     

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #11

    ALMANYA - FRANKFURTER ALLGEMEINE

    Alman gazete, Ayasofya'nın tarihi açılışı öncesinde detaylı bir analiz yazısına yer verdi.

    Dünya basınının gözü Ayasofya Camii’nde #12

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