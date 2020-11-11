Dünya Bekarlar Günü nedir, neden kutlanır? 11 Kasım Bekarlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Bekarlar Günü nedir, neden kutlanır? 11 Kasım Bekarlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Bekarlar Günü, her yıl 11 Kasım’da kutlanıyor, Kasım ayı yılın 11. ayı olması nedeniyle seçilen bu gün iki tane "1" rakamının yalnızlığı simgelemesinden kaynaklanıyor.

Dünya Bekarlar günü nedir? 11 Kasım Dünya Bekarlar günü nasıl ortaya çıktı? soruları vatandaşlar tarafından 11 Kasım Pazartesi günü merakla araştırılıyor.

Çin'de kutlanan Dünya Bekarlar Günü, alışveriş sitelerinde büyük indirimler ile çılgınlık yaşanıyor. İşte 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü'ne dair detaylar...

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı.

Bekarlar Gününün 11/11 tarihinde dört adet yalnız 1'den oluşması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım günü kutlanıyor.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumdadır.

Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştır.

BEKARLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Bekarlar Günü etkinliğinin kökü ise Çin'in 1978 yılında uygulamaya başladığı tek çocuk politikasına dayanıyor.

Kadın ve erkek nüfus arasındaki farkın giderek açılmasına neden olan bu politika 1 Ocak 2016'da resmi olarak kaldırıldı.

Ancak 2020 yılı itibariyle erkek nüfus ile kadın nüfus arasındaki farkın 30 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor. Bu da bekar sayısının giderek artmasına yol açıyor.

Kapitalist sistemin devleri bu durumu çok uzun zaman geçmeden bir fırsata dönüştürmeyi başarmış olacak ki 2009 yılında sanal satış devi Alibaba 11/11 tarihini indirim günü olarak belirleyince olay dev bir alışveriş çılgınlığına dönüşmüştür.