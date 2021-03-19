Dünya Beşiktaşlılar Günü ne zaman? Dünya Beşiktaşlılar Günü için en anlamlı sözler ve mesajlar..

Dünya Beşiktaşlılar Günü ne zaman? Dünya Beşiktaşlılar Günü için en anlamlı sözler ve mesajlar..

Dünya Beşiktaşlılar Günü ne zaman, bugün mü? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Beşiktaş'ın kuruluş yılı 1903'ü temsil eden 19 Mart tarihi, Dünya Beşiktaşlılar Günü olarak kutlanıyor.

Her yıl 19.03 tarihi Dünya Beşiktaşlılar günü olarak kutlanıyor. Bu yıl, koronavirüs pandemisi nedeniyle etkinlikler düzenlenemeyecek olsa da siyah beyaz renklere gönül veren taraftarlar, takımlarını desteklemek için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyor.

Bu yıl 118'incisi kutlanan Dünya Beşiktaşlılar Günü'nde, Beşiktaş'a gönül veren milyonlarca kişi, Beşiktaş ile ilgili anlamlı sözleri araştırıyor.

İşte, Onursal Başkan Süleyman Seba'nın sözleri ve 19.03 Dünya Beşiktaşlılar Günü hakkında en yeni, en güzel sözler..

SÜLEYMAN SEBA SÖZLERİ

“Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın.”

“Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz. Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz. Ama herkesi her zaman aldatamazsınız! Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım.”

“Çok üzüntülerimiz oldu hepsini yuttuk, oturduk. Beşiktaş’ı üzmesinler.”

“Yumruğumuzu vurup, masaları kırıp, olayları halletmemizi tavsiye ediyorlar. Biz kanunlara saygılıyız.”

“Beşiktaş sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Zor dönemlerde sadece taraftarın desteği yetmez, yöneticilerimizin de fedakar taraftarımızın bu desteğine uygun davranışlar içinde olmaları gerekir.”

“İnsanlarla yaşadım; insanı öğrendim. İnsanlarla yaşadım; insanlığı öğrendim. İnsanlarla yaşadım; insanlardan nankörlüğü gördüm. Dostlarım, dostlarım … Ama ben dostlarımdan çok korkarım.”

“Futbol sadece şampiyonluklara sevinmek değildir. Bunu belli değerlere sahip çıkarak yaşamaktır. Biz, 'şerefli ikincilikler' de yaşadık. Toplum bunları şimdi anlıyor. O zaman bunlara gülenler vardı. Şimdi ben hepsini hayretle izliyorum. Zamanın haktan yana olduğunu görmek en büyük sevincimdir.”

DÜNYA BEŞİKTAŞ GÜNÜ İLE İLGİLİ EN ANLAMLI SÖZLER

Bugün de günlerden Beşiktaş.

Normal değiliz, Beşiktaşlıyız!

Birgün değil, hergün Beşiktaş.

Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin!

Aslolan hayattır, hayatta Beşiktaş.

Armandaki asalet, yüreğindeki cesaret!

1903′de doldu yürekler, yer siyah gök beyaz Şampiyon BEŞİKTAŞ!

Yıllarca kahrolsak dertten kederden, bilsek ki kellemiz kopar bedenden, Aşkımız harbiden hemde derinden, asla vazgeçmeyiz BEŞİKTAŞ senden!

Siyahın zindan olsun, beyazın aydınlık, herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık.

Ölüm ne zaman ve nasıl gelecekse gelsin. Mezarımda Siyah Beyaz güller atılacaksa, mezar taşımda Beşiktaşlıydı yazacaksa, cenazemde Beşiktaş marşı okunacaksa, böyle ölüm, sefa gelsin, hoşgelsin!

Varsın babadan kalmasın villa, olmasın para ya da araba… Üzülme baba, sen Beşiktaşlı yaptın ya o yeter bana…

Ne demişti efsane başkan Süleyman Seba; “Saatim değil ancak kalbim durursa Beşiktaşlılığım biter.”

Bir düşünsene seni Beşiktaş kadar sevdiğimi! Çıldırırsın.

Yürüyoruz adım adım her solukta senin adın. Benim büyük şanlı Beşiktaşım…

Yokluk siyahsa varlık beyazdır. Hayat siyahsa umut beyazdır. Gerçek siyahsa hayal beyazdır. Asi olan hayatsa hayatta Beşiktaş’tır.

Bir gün değil her gün Beşiktaş!

Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.

1903’de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız!

Ne kükremiş aslanlar nede aşağıda ötüp duran kanarya en süperi Yükseklerde Uçan Kartaldır.

Siyahın yanına beyaz koyduk, bu renklere biz baş koyduk, Yağmurda çamurda statları doldurduk, BEŞİKTAŞ SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN!

BEŞİKTAŞ‘ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim!

Karanlık aydınlıktan yalan doğrudan kaçar, güneş yalnızda olsa etrafına ışık saçar, unutma doğruların kaderidir bu yalnızlık, kargalar sürüyle KARTALLAR yalnız uçar.