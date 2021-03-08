Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zaman kutlanır?

Dünya Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zaman kutlanır?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu gibi dünyada kutlanan Erkekler Günü de bulunuyor. Erkekler Günü olarak kabul edilen tarih ise 19 Kasımdır. Peki Erkekler Günü neden kutlanır? İşte detaylar..

Uluslararası önemli günler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Önemli günler ve haftalar sosyal medyanın sık sık gündemine oturuyor.

Pek sık adı duyulmasa da Dünya Erkekler Günü de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve dünyada kutlanan günlerden biridir.

Kadınlar Günü akabinde merak edilen Erkekler Günü gündem oldu. Peki, Dünya Erkekler Günü nedir, ne zaman ve neden kutlanır?

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Uluslararası Erkekler Günü, her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir.

İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir" sözleri ile desteklemiştir.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Cayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.