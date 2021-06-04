Dünya genelinde hava kirliliği, 7 milyon kişinin erken ölümüne sebep oldu

Dünya genelinde hava kirliliği, 7 milyon kişinin erken ölümüne sebep oldu

Hava kirlilik oranlarında yıllardır yaşanan düşüşe rağmen, DSÖ’nün belirlediği seviyeye ulaşılamadı. En yüksek hava kirliliğinin 2011 yılında yaşandığı kaydedildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verileri ile 2000 yılından 2020’ye kadar hava kirliliği oranları belli oldu.

En yüksek hava kirliliğinin 2011 senesinde yaşandığı belirlendi.

2011 senesinden bu yana oranlarda düşme meydana gelse de 2019’dan beri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen seviyeye ulaşılamadı.

BASINA 9 BİN 50 HABER YANSIDI

Avrupa ülkelerini kapsayan EUROSTAT verilerine göre 2019 yılındaki yıllık ortalama ince partikül konsantrasyonun 12,6 ug/m3 olduğu kaydedildi.

DSÖ’nün belirlediği en yüksek seviye ise 10 ug/m3 olarak saptandı.

Dijital basın arşivlerinde, 2020 başından bugüne kadar hava kirliliği ile alakalı basına 9 bin 50 haber yansıdığı tespit edildi.

600 BİNİ ÇOCUK

Hava kirliliği özellikle büyük şehirlerde sorun teşkil etti.

Yerellerde çok fazla yansıma bulduğu kaydedildi.

Dünya genelinde her yıl 600 bini çocuk olmak üzere toplam 7 milyon erken ölüm, hava kirliliği kaynaklı oldu.

TÜRKİYE 46’NCI SIRADA

Küresel ekonomiye 2,9 trilyon dolarlık ek yük getiren hava kirliliği, dünya nüfusunun yüzde 90’ından fazlasını etkiliyor.

2020 Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre; Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Afganistan, Umman ve Katar havası en kirli ülkeler oldu.

Türkiye ise 106 ülke arasında 46’ncı sırada yer buldu.