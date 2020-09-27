Dünya genelinde koronavirüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 211’e ulaşırken, toplam vaka sayısı ise 33 milyon 178 bin 318’e yükseldi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga yaşanıyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı 33 milyon 178 bin 318’e, toplam can kaybı 1 milyon 211’e ulaştı. Korona virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 24 milyon 505 bin 65’e yükseldi.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ ABD'DE CAN KAYIPLARI 200 BİNİ AŞTI

Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de vaka ve can kayıpları her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'de şu ana kadar 7 milyon 294 bin 232 kişide Covid-19 tespit edilirken, 209 bin 238 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'nin ardından en fazla vakaya sahip Hindistan’da 6 milyon 41 bin 638 kişi Covid-19’a yakalanırken, 94 bin 971 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Dünya genelinde koronavirüse bağlı ölümler 1 milyonu aştı VİDEO

ABD'DEN SONRA HİNDİSTAN VE BREZİLYA GELİYOR

Hindistan’ı 4 milyon 718 bin 115 vaka ile Brezilya takip ederken, ülkede toplam can kaybı 141 bin 441’e ulaştı. Brezilya’nın ardından en fazla vakaya sahip Rusya’da ise 1 milyon 151 bin 438 kişide korona virüs tespit edilirken, toplam can kaybı 20 bin 324’e yükseldi. En fazla vakaya sahip beşinci ülke konumunda bulunan Kolombiya’da toplam vaka sayısı 806 bin 38’e, toplam can kaybı 25 bin 296’ya ulaştı.