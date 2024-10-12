Dünya Gıda Programı: Gazze'nin kuzeyine 1 Ekim'den bu yana gıda girişi olmadı

İHA

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani kriz sürüyor.

Öyle ki bu insanlık dramı yüzünden küçük çocuklaryeterli beslenememek ve temiz suya erişememekten hayatlarını kaybediyor.

Tüm dünyanın yalnızca izlediği Gazze'de yaşanan gıda kriziyle ilgili BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından bir açıklama geldi.

1 EKİM'DEN BU YANA GIDA YARDIMI ULAŞMADI

Dünya Gıda Programı (WFP), 1 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaşmadığını belirtti.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde artan şiddet, gıda güvenliği üzerinde yıkıcı etkilere sahip. 1 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaşmadı. WFP'nin kuzeyde barınaklara ve sağlık tesislerine dağıttığı mevcut gıdanın ne kadar süre yeteceği belirsiz" ifadeleri kullanıldı.