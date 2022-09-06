4'üncü Dünya Göçebe Oyunları farklı ülkelerden sporcuların katılımı ile 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İznik'te gerçekleştirilecek.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporlar, 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları ile Bursa’nın İznik ilçesine geliyor…

Farklı ülkelerden yüzlerce sporcuyu bir araya getirecek olan organizasyona, 102 ülkeden 3 bni sporcunun katılması planlanıyor…

2014 yılından bu yana düzenlenen ve ilk 3’üne Kırgızistan’ın ev sahipliği yaptığı organizasyon kapsamında geleneksel sporların yanı sıra, sahne sanatları gibi biçrçok kültürel aktivite, kadim kültürlerin günümüze ulaşan el sanatları, geleneksel oyun ve sporların deneyimlenebileceği alanlar ziyaretçiler ile buluşturulacak.

4’üncü Dünya Göçebe Oyunları, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet”

Organizasyona ilişkin Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nı kültürel diplomasinin merkezi olarak görüyoruz. 102 ülkeden yaklaşık 3 binden fazla sporcunun katılacağı 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nda, geleneksel sporlar gerçekleştirilecektir. Geleneksel oyunların yanı sıra 40’tan fazla oyun dalı yer alacaktır. 20 ülkenin mutfağı, en iyi aşçılar tarafından tanıtılacaktır. Çeşitli el sanatları atölyelerde yer bulacaktır. Sadece Türk dünyasının değil, tüm insanlık açısında bir ortak birikim ve bunun yansıması, gelecek nesillere aktarılması gereken bir emanet.

Dünya Göçebe Oyunları İznik’te başlıyor ViDEO







“Oyunlar, bundan sonrası için de önemli bir kilometre taşı olacaktır”

Bu oyunlar hem 4’üncü olması hasebiyle bundan sonrası için de önemli bir kilometre taşı olacaktır. Küreselleşmenin dünyadaki farklı kültürlere ait etkileri, hakim kültürle birlikte yaygınlaşmasını etkiliyor. Modernleşme sürecinde kültür merkezileşirken, yerel ve bölgesel unsurları etnik kültürleri ve kimlikleri öteki olarak bir köşeye itmekte. Tam da bu noktada 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları, tüm dünya halklarına sahip oldukları birikimi ortaya koyma, yaşatma ve gelişme açısından önemli bir imkanı sunmakta.





“Oyunların dünya spor sahnesinde saygın bir yer edinmesi en büyük amaçlarımızdan biri”

Dünden bugüne uzanan geleneksel sporlar, 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nda icra edilecek. Çocuklar için bir çocuk obası özel olarak düzenlenecek. Bu çerçevede sanatsal etkenliklerle birtakım imkanlar gençler için sunulacak. Ülkelerin önde gelen şefleri ziyaretçilerimize sunumlar yapılacak. Kurumsallaşma yolunda atılan pek çok adımla birlikte, oyunların dünya spor sahnesinde saygın bir yer edinmesi en büyük amaçlarımızdan biri.





“Ülkemiz spor organizasyonlarında artık bir marka”

Bu markaya kültürel birliği sağlamak, evrensel bir görünüme kavuşturmayı amaç ettik. Ülkemiz spor organizasyonlarında artık bir marka. Sahip olduğumuz altyapı hem organizasyonlara açısından hem de organizasyonlardaki markamızın güçlü bir şekilde algılanması açısından çok ama çok büyük bir avantaj. Konya’mızda, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Müslüman ülkelerin hemen hemen tamamını ağırlama imkanını bulduk. Her bir misafirimiz tesislerimize ve organizasyonumuzun kalitesine hayran kaldılar. İnanıyorum ki 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları vesilesi ile tüm dünyaya spor turizmi markamızı en güzel şekilde ispatlamış olacağız. Bu oyunlar vesilesi ile Bursa’ya sürdürülebilir altyapı kazandırmak da bu işin ayrı bir sevinci. İlk üçü Kırgızistan’ın ev sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Türkiye’de en güzel şekilde damgasını vuracak.”





“Türk kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen uluslararası bir organizasyon”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, organizasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Her bir ilçemizin ayrı özellikleri var. Özellikle İznik, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi. En son Kırgızistan’da yapılan oyunlara 74 ülkeden 1.986 sporcu katılmış. Oyunlar Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen uluslararası bir organizasyon. Geleneksel yarışmaların yanı sıra atlı sporlar gibi 37 farklı spor dalını bünyesinde bulunduruyor. Bu organizasyona sadece bir spor organizasyonu olarak bakamayız. İçinde binlerce yıllık Türk tarihini ve büyük bir özveriyi barındırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye Geleneksel Spor Dalları gibi farklı kurum ve kuruluşların yoğun emeği sonucunda Bursa’da gerçekleştiriliyor. 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nı İznik’te takip edeceğiz.”





“Kurumsallaşmanın güçlenmesinde önemli yarışmaların olmasının önemli katkısı var”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise şu sözleri kaydetti:

“Geleneksel sporların gelişmesinde kurumsallaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kurumsallaşma müsabaka olmadan olmuyor. Bu kurumsallaşmanın güçlenmesinde önemli yarışmaların olmasının önemli katkısı var. Buradaki müsabakaların düzeyi arttıkça buraya katılan ülkelerdeki kurumsallaşma da artacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak merkezimizi Bişkek’ten 2017’de İstanbul’a taşıdığımızda yaklaşık 55 federasyon içerisinde sadece 1 federasyon vardı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye’de 4 tane geleneksel spor federasyonu var. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu ve Gelenekler Güreşler Federasyonu ile geleneksel sporlarımızın kurumsal altyapısı Türkiye’de güçlenmiş durumda. Bugüne kadar 13 ülkenin spor bakanları ile geleneksel sporların desteklenmesine yönelik niyet belgelerini imzaladık. Geleneksel sporların popüleştirilmesini, dünyada kaybolmaya yüz tutan kültürlerin korunması noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz.”



