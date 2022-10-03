Dünya Göçebe Oyunları sona erdi, Türkiye 23 madalya ile birinci oldu

Dünya Göçebe Oyunları sona erdi, Türkiye 23 madalya ile birinci oldu

İznik’te 4 gündür devam eden Dünya Göçebe Oyunları’nda Türkiye 23 madalya ile birinci olurken, Kırgızistan 11 madalya ile ikinci oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel sporların gününde kökpar-kökbörü, Kazak Güreşi, Tatar Güreşi, Pehlivan Güreşi ve Büyük Güreş müsabakaları yapıldı.

Yerli ve yabancı yüzbinlerce katılımcının ziyaret ettiği etkinlik alanı yine tıklım tıklım doldu taştı.

29 Eylül'de başlayan ve 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılımıyla düzenlenen organizasyonun son gününde, sponsorlar için tören düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Zhamankulov, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Dünya Göçebe Oyunları Hazırlık Komitesi Başkanvekili Abdulhadi Turus ile sporcular katıldı.

Bir sonraki program Kazakistan'da

Kapanış töreninde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir sonraki oyunları düzenleyecek Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev'e içinde su bulunan çini ibrik verdi.

“Bu oyunların kazananı saygıdır, birliktir, beraberliktir”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Sporun, sanatın, kültürün, gastronominin bir araya geldiği, göçebe kültürlerini yakından tanındığı bir ev sahipliği gerçekleştirdik. 102 ülkeden 3 bin 200 sporcunun müsabakalardaki maharetlerine şahitlik ettik. 14 farklı geleneksel branş ve 84 kategoride madalya mücadelelerini izledik.

Dünya Göçebe Oyunları sona erdi, Türkiye 23 madalya ile birinci oldu ViDEO







Bunların dışında farklı branşlarda gösteri amaçlı müsabakalar da oyun programında yer aldı. Gerek müsabaka alanlarında gerekse ekranları başında bu heyecanı paylaşan milyonlarca spor severe unutamayacakları bir organizasyon tertip ettik. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin ve farklı coğrafyalardan gelen göçebe kültürüne sahip ülkelerin sporun evrensel ve kuşatıcı dilinde bir araya getirdik. Hep birlikte şunu gördük, bu oyunların kazananı kardeşliktir, bu oyunların kazananı sevgidir, bu oyunların kazananı saygıdır, birliktir, beraberliktir. Bu şiardan hiçbir sporcumuz bir milim sapmadı.





“Bu emaneti Kazakistan'a devredeceğiz”

Türk dünyası ve göçebe kültürünün güzel bir dayanışma çerçevesinde sizler en güçlü şekilde ortaya koydunuz.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nı üstün bir başarıyla yönetmemizde bizlere her zaman sağladığı destek ve motivasyon nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum.





İş birliği ve destekleri için, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'e ve ülkemizin ev sahipliği noktasındaki her türlü gayret ve özveri için Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a, tüm paydaşlara, özellikle Gençlik Spor Bakanlığı ailemize, değerli çalışma arkadaşlarıma, Bursa Valiliğimize, Bursa Büyükşehir Belediyemize, İznik Kaymakamlığımıza, İznik Belediyemize ve bu anlamda bu güzel organizasyona güçlü şekilde katkı veren tüm bakanlarımıza, kabinemize de özellikle şükranlarımı arz ediyorum.





Biz bu emaneti Kırgızistan'dan devralmıştık, onlar bu emaneti buraya getirdiler. Bu emaneti Kazakistan'a devredeceğiz. Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.”





Bakan Kasapoğlu, ayrıca 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti seçilen İstanbul'un da yeni unvanının hayırlı olmasını diledi.

“Yerleşik dünyanın göçebe ruhun barış ve huzur dolu iklimine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İznik'te 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu, 40'ın üzerinde geleneksel spor branşında yarıştılar, gösteri yaptılar, kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldular. Geleneksel spor ve oyunların yanında geleneksel el sanatları, dünya mutfakları, geleneksel halk dansları, sahne gösterileri, çok renkli bir şekilde yerli ve yabancı misafirlerimizle buluştu.





Bu oyunlardan maksadımız, artık marjinal boyutlarda azalan göçebeliği kutsamak değil. Ancak göçebe kültürünün içinde barındırdığı amatör ruh, dünyayla, sadece çevreyle değil hayvanlarla da barışık, cana canlıya ve hayata daha çok değer vererek yaşamaktır.

Çatışma durumunda kalındığında çatışmayı değil yer değiştirmeyi tercih ederek huzuru arayan bir dünya ile ilişki. Savaşların ve çatışmanın konuşulduğu, dünyanın çevre krizleriyle burun buruna geldiği böyle bir dönemde, yerleşik dünyanın göçebe ruhun barış ve huzur dolu iklimine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.





Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle verdiğimiz barış mesajının özünde bu göçebe kültürün dünyayla ve komşularıyla barışık yaşama iklimi yatmaktadır. Ümit ediyorum ki tüm dünyaya bu barış ve birlik mesajını en güçlü şekilde verebilmişizdir.”

5. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2024 yılında Kazakistan'da yapılacağı dile getiren Erdoğan, "Bizden önce Kırgızistan nasıl bu oyunları başarıyla icra ettiyse, bizler bu sene nasıl başarıyla düzenlediysek, Kazakistan'da da Kazak dostlarımız ve kardeşlerimiz bu çıtayı daha da yukarı taşıyarak dünyaya barış mesajını güçlü bir şekilde verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

“Bir milyona yakın ziyaretçi akınına uğradık”

Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Sayılara baktığımızda bir milyona yakın ziyaretçi akınına uğradık." dedi.

Bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nın nerede olacağı sorusuna cevap veren Kazancı, "Bakanlar düzeyinde Türk Devletleri Teşkilatında dün Bursa'da bir toplantı gerçekleştirildi. Orada karar alındı, 5. Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan'da gerçekleşecek.” dedi.

“Hangi köşeye gitsek insanlar mutluydu”

4’üncü Dünya Göçebe Oyunları Komite Başkanvekili Hadi Turus da yaptığı açıklamada, "Biz sadece Göçebe Oyunları ile kalmadık. Aynı zamanda buraya gelen misafirlerimizin burada yapılan oyunları deneyimlemelerini de sağladık. Hangi köşeye gitsek insanlar mutluydu. İznik olarak, Türkiye olarak gururluyuz. Bu oyunlar aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine, kültürüne, sosyal ve kültürel alanına zenginlikler kattı." diye konuştu.

Dünya Göçebe Oyunları’nın son günü olan 4. gününde geleneksel spor müsabakalarının finalleri nefes kesti. 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nın son gününde oynanan kökbörü final maçında Kazakistan, Kırgızistan’ı 4-3 mağlup etti.

Türk sporcular 23 madalya topladı

Dünya Göçebe Oyunları’nda Türkiye 23 madalya ile birinci olurken Kırgızistan 11 madalya ile ikinci oldu. İranlı sporcular 5 madalya ile 3. olurken onları 4’er madalya ile Özbekistan ve Moğolistan takip etti.

Azerbaycan ve Kazakistan’dan gelen sporcular ise 3’er madalya kazanırken Türkmenistan, Gagavuzya, Gürcistan, Moldova, Kanada, Macaristan ve Slovakya’dan katılan sporcular 1’er madalya kazandı.