Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine geldi.
Akşam saatlerinde Dubai'ye inen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan karşıladı.
Aile fotoğrafı geldi
Erdoğan'ın Dubai'ye gelmesinin akabinde zirve bugün, çekilen aile fotoğrafıyla birlikte başladı. Expo City Dubai'de başlayan konferans 12 Aralık'a kadar devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında da bir konuşma yapması bekleniliyor.
Bazı liderlerle görüşmeler gerçekleştirmesi de beklenilen Erdoğan, Gazze konusuna değinecek.
Gazze'de 1 hafta süren ateşkesin bugün sona ermesinin ardından, bölgedeki gelişmeler zirvenin ana gündem maddesini oluşturuyor.
Zirveye dair detaylar
Bu yıl başkanlığını BAE'nin yürüttüğü COP28'de, 180'den fazla devlet ve hükümet başkanı yer alıyor.
Konferansa katılım talebi 97 bini mavi, 400 bini yeşil bölgeden 500 bine ulaştı.
BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, geçen yıl COP27'ye ev sahipliği yapan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'den başkanlığı devraldı.
BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, iklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirmeler yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor.
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