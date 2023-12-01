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Dünya İklim Zirvesi başladı! Aile fotoğrafı geldi

Dünya İklim Zirvesi başladı! Aile fotoğrafı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Dünya İklim Eylemi Zirvesi, çekilen aile fotoğrafının ardından başladı. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.