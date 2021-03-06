Dünya Kadınlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Kadınlar Günü önemi nedir?

Dünya Kadınlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Kadınlar Günü önemi nedir?

Mart ayına girilmesiyle birlikte Kadınlar Günü ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Kadınlar gününün neden kutlandığı ve nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılda da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 8 Mart 2021 tarihinde kutlanacak. Bu anlamlı günde, kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilecek.

Çalışma hayatı başta olmak üzere kadınların sık sık karşı karşıya kaldığı zorbalıklar, haksızlıklar, ayrımcılıklar bu önemli günde her zamankinden daha yüksek sesle dile getirilecek.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.1975 yılında ve devamında daha yaygın ve yığınsal olarak kutlanan bu özel günde kapalı mekanlardan sokaklara taşındı.

Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışı şu şekilde olmuştur:

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında çalışan 40.000 dokuma işçisi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için greve başladı.

Ancak işçiler polis tarafından saldırıya uğradı. İşçilerin fabrikaya kilitlenmesinin ardından fabrikada yangın çıktı ve işçiler fabrika önünde kurulan barikatlardan dolayı yangından kaçamadı. Bunun sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında, (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden biri olan Clara Zetkin tarafından 8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisini sundu ve bu öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belirli bir tarih saptanmamıştı. 1921 yılında Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda, kadınlar gününün tarihi 8 Mart olarak belirlendi.

Dünya Kadınlar Günü, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanmıştı. 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanınca daha güçlü bir şekilde gündeme geldi.

1975 yılında, kadınlar günü Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 yılında 8 Mart'ı, "kadın hakları, uluslararası barış günü" olarak kabul etti.

Gerekçe olarak gösterilen temel neden ise şu şekildedir; dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve temel insan haklarının kullanılması için kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlama gereksinimiydi. Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.

Günümüzde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gündür. Son zamanlarda dünya genelinde kadın hakları ile ilgili olumlu gelişmeler sağlansa da kadınlar açısından bir çok sorun hala çözüme kavuşmadı.