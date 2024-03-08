Dünya Kadınlar Günü'nde Gazzeli kadınların hayat mücadelesi İsrail ordusunun tam 5 aydır tüm şiddetiyle sürdürdüğü savaşın gölgesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bölgedeki kadınların gözyaşları dinmiyor.

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Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Dünya genelinde bugün için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Konserler, kutlamalar...

Sosyal medyada da kutlama paylaşımları yapılıyor.

Savaşın gölgesinde kadın olmak

Tüm dünyada kadınların coşkuyla karşıladığı günde, Gazze'de savaş altındaki kadınlar ise hayat mücadelesi veriyor.

Bugün İsrail'in sistematik olarak saldırdığı savaşta tam 5 ay oldu.

Kadınlar ilk hedef oldu

Aylardır bölgedeki genç kızların, annelerin gözyaşları dinmiyor. İsrail ordusu, savaş süresince kadınları ve çocukları hedef alıyor.

30 bini aşkın can kaybının olduğu Gazze Şeridi'ndeki hayatını kaybedenlerin çoğu kadın...

Gazzeli kadınlar Ramazan'ı ve 8 Mart'ı buruk karşılıyor

Şans eseri hayatta kalanlar ise kaybettikleri yakınlarının acısını yaşıyor.

İsrail, Ramazan'ın ilk gününe sayılı günler kala da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.