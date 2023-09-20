Dünya Kickboks şampiyonu Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci'nin karşılaşmasını yorumladı Sosyal medya üzerinden tartışan Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan, Tuzla'da buluşarak dövüştü. Kavga anlarını yorumlayan Dünya Kickboks Şampiyonu Vedat Kahramanoğlu "Bu bence spor değil, spor olabilmesi için hakem, teknik ekipmanlar falan olması gerekiyor. Doğru bulmuyorum" dedi.

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Spor dersleri ile ilgili yayınlar yapan Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasında ipler gerildi.

Karşısına kim çıkarsa çıksın dayak yemeyeceğini iddia eden Savaş Cebeci, “İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez.” çıkışını yaptı.

Bunun üzerine Kaan Kazgan, Cebeci’ye meydan okudu.

İkili geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Tuzla ilçesinde ormanlık alanda buluşarak kavga etti.

Savaş Cebeci kanlar içerisinde kaldı

Kavga sırasında Savaş Cebeci, Kaan Kazgan’ın darbeleri sonrasında kanlar içerisinde kaldı.

Dövüş sonrası kaşı bantlı halde vide video paylaşan Savaş Cebeci, "Kaan'la maç yaptık, beni yendi. Beni yendiği için kendisini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci gözaltına alındı. İkili ifadelerinde "Kavga etmedik, müsabaka yaptık" diyerek şikayetçi olmadı.

Olay Dünya Kickboks Şampiyonu Vedat Kahramanoğlu'na soruldu.

Dünya Kickboks Şampiyonu: Bu bir maç değil, kavga

Ensonhaber Youtube kanalında yayınlanan İlker Koç ile Gündem Özel programına katılan Kahramanoğlu, şu ifadeleri kullandı: