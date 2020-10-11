Dünya Kız Çocukları Günü ne anlama geliyor? 11 Ekim neden kutlanıyor?

11 Ekim günü 2012 yılından bu yana Dünya Kız Çocukları günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Kız Çocukları Günü ne anlama geliyor?

Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Ne zaman beri kutlanıyor? Kaç yıldır kutlanıyor? Dünya Kız Çocukları Günü ne anlama geliyor? Anlam ve önemi nedir? soruları bu özel günde araştırılıyor.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ TARİHÇESİ

11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü için en çok uğraşan ülkelerden biriside Türkiye'dir. Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 11 Ekim tarihinde kabul edilen "Dünya Kız Çocukları Günü", dünya genelinde kız çocuklarının haklarının korunması ve ayrımcılığın önüne geçilmesi için ilan edilmiştir.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜNDE NELER YAPILIYOR?

2012 yılından beri kutlanan bu özel günde, kız çocuklarının toplumda yaşayacağı sorunları önleme, haklarını koruma ve ayrımcılığa engel olma konularında programlar düzenleniyor ve aynı zamanda konu hakkında dikkat çekici konferanslar yapılıyor.

" HER 5 DAKİKADA BİR KIZ ÇOCUĞU ŞİDDET GÖRÜYOR"

Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim'de tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 2012'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanan gün kız çocuklarının ihtiyaç ve zorluklarının altını çizmeyi, kız çocuklarını güçlendirmeyi ve insan haklarını korumayı amaçlıyor.

BM verilerine göre her beş dakikada bir dünyada bir kız çocuğu şiddet sonucu hayatını kaybediyor. Her dört kız çocuğundan biri henüz çocuk yaştayken evlendiriliyor. İnsan kaçakçılığı suçlarında kurbanların yüzde 71'i kadınlar ve kız çocuklarından oluşuyor. Dünya genelinde 63 milyon kıza kadın sünneti işlemi yapıldı. 130 milyon kız okula gidemiyor. Kızların AIDS'e yakalanma riski erkek çocuklarının iki katı. BM'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında kız çocuklarının yaşam standartlarının yükseltilmesi ve kız çocuklarının güçlendirilmesi de bulunuyor.

Dünyada 1.1 milyar kız çocuğu olduğunu belirten BM bu yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nün kız çocuklarının krizler öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılaştıkları zorluk ve fırsatlara dikkat çekiyor.