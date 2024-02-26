Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

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Davaya adanmış bir hayat...

Çile de çekti, her türlü engelle de karşılaştı. Bıkmadı, usanmadı memlekete hizmet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 70 yılı geride bıraktı.

Dünya liderlerinden tebrik telefonları

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlarken dünya liderleri de bu anlamlı günde telefonla arayarak tebriklerini ilettiler.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.

Kazakistan

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.

Özbekistan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti.

Mirziyoyev, Cumurbaşkanı Erdoğan'a Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

İtalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.