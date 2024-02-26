Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Davaya adanmış bir hayat...
Çile de çekti, her türlü engelle de karşılaştı. Bıkmadı, usanmadı memlekete hizmet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 70 yılı geride bıraktı.
Dünya liderlerinden tebrik telefonları
Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlarken dünya liderleri de bu anlamlı günde telefonla arayarak tebriklerini ilettiler.
Rusya
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.
Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.
Kazakistan
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.
Özbekistan
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti.
Mirziyoyev, Cumurbaşkanı Erdoğan'a Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine destekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Yunanistan
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
İtalya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış