Dünya Mutluluk Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Dünya Mutluluk Günü sözleri ve mesajları..

Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında kabul edilen Dünya Mutluluk Günü, her yıl 20 Mart gününde kutlanıyor. İşte, her yıl birçok ülke tarafından kutlanan Mutluluk Günü hakkında bilgiler..

Uluslararası bir gün olan Dünya Mutluluk Günü, her sene olduğu gibi bu yıl da Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde kutlanıyor.

20 Mart Dünya Mutluluk Günü olması nedeniyle vatandaşlar, mutluluk gününe dair detayları merak ediyor. Uluslararası Dünya Mutluluk Günü'nde birçok kişi, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor.

Peki Dünya Mutluluk Günü nedir? İşte, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü sözleri ve mesajları..

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

20 Mart 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki tüm insanların mutluluk fikrini hatırlaması ve kutlamalar ile farkındalık oluşturulması için 20 Mart gününü, "Dünya Mutluluk Günü" olarak ilan etmiştir.

Dünya Mutluluk Günü, Birleşmiş Milletlerin merkezinin bulunduğu Amerika başta olmak üzere BM üyesi olan birçok ülkede; dernekler, sivil toplum kurumları ve kültür bakanlıkları tarafından oldukça renkli bir şekilde kutlanıyor. Dünya Mutluluk Günü'nüz kutlu olsun.

NASIL MUTLU OLUNUR?

Gülün, sağlıklı beslenin, minnettar olun, paylaşımcı olun, pozitif düşünmeye gayret edin, sevdiklerinizle ve ailenizle vakit geçirmeye özen gösterin, hayal kurun, dikkatli olun, teşekkür edin, rekabetçi olun, müzik dinleyin, hayırsever olun.

Mutlu olmak için mutlu etmek gerektiğini unutmayın. Mutluluk bulaşıcıdır, ne kadar mutlu ederseniz o kadar mutlu olursunuz. Sizden gelecek küçük bir gülümseme ile bir başkasının günü daha parlak olabilir.

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ MESAJLARI

Mutluluklar seninle güzel seninle mutlulukları sevdim ben sen mutlu ol. Hep olmasan da severim seni hep.

Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.

Sensiz acı çeken yüreğim şimdi seninle yeni mutluluklara yelken açtı, bir denizin ortasında mutluluk çemberi kuruyorum ikimizin adına.

Mutlulukların mutlusu, sevgilerin sevgisi, aşıkların aşkı, heyecanların heyecanı ve güzelliklerin güzelliğiyle geliyorum sana, aç kollarını bana.

Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.

Bir gülüşünle bir lafınla mutlu olmasını öğrendim. Bu bendeki ben değil bendeki sen oldu artık seninle mutluyum.

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer… Nehir asla durmaz…

Mutluluk gülücüklerinde değil, söylediğin sözlerle mutlu etsin beni gülüşlerin zaten heyecanlandırıyor beni bir tanem.. Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Mutlu olmak için bekleme hayat kısa mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.

Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

O kadar güzel bakıyorsun ki bana mutlu oluyorum seninle o anda o kadar güzel gülüyorsun ki bana mutlulukları yaşatıyorsun o anda..

Mutluluk sadece seni sevmekle değil! Mutluluk senin hayalinle yarınlarıma, güzel gözlerinle geleceğime, isminle hayatıma giren en güzel duyguları kalbime kazıdığım bir aşk güftesi.

En güzel mutlulukları diliyorum sana. En güzel sevgilerimi yolluyorum sana. Seninle mutluyum bunu anla..