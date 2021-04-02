Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları-2 Nisan 2021 En güzel, resimli Otizm Farkındalık Günü sözleri

Her yıl 2 Nisan tarihinde, otizmle ilgili farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Türkiye'de de otizm hastalığının önemine dikkat çekmek için 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü mesajları paylaşılıyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' olarak ilan edilen 2 Nisan tarihi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli derneklerin ve kuruluşların desteğiyle kutlanıyor.

Bu sene de otizm konusunda farkındalığı artırmak için başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden 'Otizm hastalık değil, farklılıktır'. şeklinde mesajlar paylaşılacak.

Bu nedenle binlerce vatandaş ve kuruluş; kısa, uzun, en anlamlı ve resimli Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor.

İşte, 2 Nisan 2021 Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri..

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.

Farkında olmanız için otizmli bir yakınınızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız.

Otizmi bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Farkındayım farkında olun.

Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.

Uzmanlar otizm hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler fakat kendi çocuğunuzun uzmanı sizsiniz.

Otizmli bir beyin eşsizdir. Otizm bir eksiklik olarak algılanır, çünkü çocuk zamanla diğer insanlar gibi iletişim kuramaz, etrafındaki dünyayı anlayamaz ama fırsat verirseniz büyük bir yeteneği doğurabilecek bir eksikliktir bu!

Öfke nöbetlerinin otizmin bir göstergesi olduğuna değil, otizmi anlamada başarısız olduğumuzun bir göstergesi olduğuna inanıyorum.

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ SÖZLERİ

Farkındayım farkında olun,

Otizmin farkındayız, onların yanındayız,

Otizm eksiklik değil, farklılıktır,

Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.

Otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın

. Otizm şu anda, bütün dünyada salgın hastalık gibi yayılıyor. Veba gibi… Sorumlusu hepimiziz. Dünyayı kirletenler.