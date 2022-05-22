Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.876
0.19%
BTXN Coin
13.22
1.38%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü vakalarını doğruladı

    Maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, en az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakasının doğrulandığını belirtti.
    • 22.05.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü vakalarını doğruladı

    Pandeminin ardından gündeme gelen maymun çiçeği virüsü, tüm dünyayı tedirgin etmeye başladı.

    Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamada bulundu.

    Vakalar doğrulandı

    Yapılan açıklama, "En az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı” ifadeleri kullanıldı.

    DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.

    "Nadir bir viral enfeksiyon"

    Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise maymun çiçeği virüsünün genellikle hafif geçirilen ve çoğu insanın birkaç hafta içinde iyileştiği nadir bir viral enfeksiyon olduğunu açıkladı.

    DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı iddialarının şu anda belirsizliğini koruduğunu belirtmişti.

    12 ülkede tespit edildi

    Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve en son İsviçre'de 1 kişide tespit edildi.

    Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü vakalarını doğruladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kerem Aktürkoğlu: Her şey için teşekkürler
    Futbol

    Kerem Aktürkoğlu: Her şey için teşekkürler

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Görüş Bildir