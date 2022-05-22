Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü vakalarını doğruladı

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, en az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakasının doğrulandığını belirtti.

Pandeminin ardından gündeme gelen maymun çiçeği virüsü, tüm dünyayı tedirgin etmeye başladı.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında açıklamada bulundu.

Vakalar doğrulandı

Yapılan açıklama, "En az 12 ülkede 80'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulandı” ifadeleri kullanıldı.

DSÖ ayrıca herhangi bir ülke adı vermeden 50 şüpheli maymun çiçeği vakasının araştırıldığını belirterek, dünya genelinde daha fazla maymun çiçeği vakasının olabileceğini bildirdi.

"Nadir bir viral enfeksiyon"

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise maymun çiçeği virüsünün genellikle hafif geçirilen ve çoğu insanın birkaç hafta içinde iyileştiği nadir bir viral enfeksiyon olduğunu açıkladı.

DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı iddialarının şu anda belirsizliğini koruduğunu belirtmişti.

12 ülkede tespit edildi

Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve en son İsviçre'de 1 kişide tespit edildi.