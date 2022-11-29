Dünya Şoförler Günü ne zaman, hangi gün? İşte en anlamlı 2022 Dünya Şoförler Günü mesajları ve sözleri!

Dünya Şoförler Günü ne zaman, hangi gün? İşte en anlamlı 2022 Dünya Şoförler Günü mesajları ve sözleri!

Dünya Şoförler Günü, gün içinde kilometrelerce kat eden şoförlerin ve emekçilerin hatırlandığı bir gün olarak biliniyor. Peki Dünya Şoförler Günü ne zaman? İşte 2022 Dünya Şoförler Günü mesajları...

Otobüs, taksi, minibüs, tır, kamyon gibi pek çok vasıtayla seyahat eden ve meslek icra eden şoförlerimiz, Dünya Şoförler Günü'nde hatırlanıyor. Dünya Şoförler Günü her yıl 30 Kasım tarihinde kutlanıyor. 30 Kasım Dünya Şöförler günü mesajları ve sözleriise şoförlerin yakınları ve sevdikleri tarafından merak ediliyor. Özellikle sosyal medyada Dünya Şoförler Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel ve anlamlı Şoförler Günü mesajlarını topladık. İşte en güzel ve anlamlı Dünya Şoförler Günü mesajları ve sözleri...

Dünya Şoförler Günü mesajları ve sözleri!

Dünya Şoförler Günü'nde yurt genelindeki tüm şoförlerimize kazasız belasız iyi yolculuklar dileriz.

Hayatı yollar olarak bilinen, her gün kilometrelerce yolu arşınlayan şoförlerimizin 'Dünya Şoförler Günü' kutlu olsun!

Özveri ve fedakarlıkla şoförlük mesleğini icra eden şoförlerimizin Dünya Şoförler Günü'nü kutluyoruz.

Hava şartları ne olursa olsun güvenli ulaşım sağlamak için emek veren şoförlerimizin Dünya Şoförler Günü'nü kutlarım.

30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun.

Canımızı ve malımızı emanet ettiğimiz şoförlerimizin 20 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun...

Direksiyon başında saatlerce mesai harcayan tüm şoförlerine bu özel gününü kutlarım. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun.