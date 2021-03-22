Dünya Su Günü tarihçesi nedir? 22 Mart Dünya Su Günü sözleri ve kutlama mesajları

22 Mart Dünya Su Günü kutlamalarının bu yılki teması "suyun değeri" olarak belirlendi. Peki, Dünya Su Günü tarihçesi nedir? İşte, 22 Mart Dünya Su Günü sözleri ve kutlama mesajları..

Yaşam için vazgeçilmez olan su ile ilgili tüm dünyada tehlike çanları çalıyor. Hayatın her alanında bu denli öneme sahip olan suyun bugün dünyaca bir önemi bulunuyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 22 Mart tarihinde kutlanan Dünya Su Günü hakkında araştırmalar hız kazandı. 'Dünya Su Günü ne zaman ortaya çıktı ve neden böyle bir gün oluşturuldu?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

Aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız kentleşme ve kirlilik, sınırlı olan su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Gün geçtikçe etkisini göstermeye başlayan küresel ısınma ve iklim değişikliği de tatlı su kaynakları üzerinde ilave strese sebep oluyor.

22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla bugün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde (DSİ) gerçekleştirilecek.

Peki, Dünya Su Günü tarihçesi nedir? İşte, bugün anlam ve önemini en güzel şekilde ifade eden 22 Mart Dünya Su Günü sözleri ve kutlama mesajları..

DÜNYA SU GÜNÜ TARİHÇESİ NEDİR?

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart'ta kutlanmaktadır.

İlk kez 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla oluşturulmuştur.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizinin, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamaktadır.

Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen kutlamalar, her yıl farklı bir tema ile gerçekleştiriliyor. Bu yılki teması ise 'suyun değeri' olarak belirlendi.

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!

Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.

Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.

Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.

Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.

Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.

Avucunuzun ayasına az bir miktar su alın ve bütün aralıklar kapanacak şekilde sıkıca kapatın avucunuzu. Onu bir yumruk yapın. O bir damla su sizin bütün dikkatiniz ve tedbirinize rağmen çıkacak bir boşluk bulacaktır. İnsan da hayatta su gibi olmalı. Tehlike ve çaresizlikler karşısında her zaman pratik ve alternatif bir çıkış bulacak kadar çok yönlü ve dinamik olmalı. Su gibi akmalı zihin. (Bruce Lee)

Damlaya damlaya çöl olmasın

Boşa akıtma, konfora harcama.

Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyalım!

Kıymetini bilelim, lüzumundan fazla harcamayalım.

Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. Dünya Su Günü kutlu olsun!

Yaşanabilir bir Dünya için her bir damla suyun önemi var. Suyu koru.

Dünyada hiçbir şey su kadar yumuşak ve ince değildir, fakat büyük kayalar gibi sert ve durağan şeyleri, onlardan daha iyi hiçbir şey onlar gibi güzel kıramaz ve parçalayamaz.

Hayat okyanusundan içmeye hak kazanmis bir insan, sizin küçük irmaginizdan da bir bardak su alabilir. (Halil Cibran)

Yükselince balıklar karıncaları yer, sular çekilince de karıncalar balıkları yer. Kimse bu günkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemeli. Çünkü kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir.

Sadece susayan suyu özlemez, su da susayanı özler.

Su beraberinde ferahlık ve temizlik getirir.

Petrolünüze değil suyunuza sahip çıkın.

Evini koruyacaksan suyunu koru.

Su: akarsa nehir, düşerse şelale, durursa göl olur. (İbrahim Sediyani)

Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. (Mevlana)

Sızıyı gideren su. suyun sızladığını kimseler bilmez. (İsmet Özel)