Dünya turizminin en kötü yılı 2020 oldu

Dünya turizminin en kötü yılı 2020 oldu

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, koronavirüs salgınından dolayı 2020'de dünyada uluslararası seyahat edenlerin sayısının, bir yıl öncesine oranla yüzde 74 düştüğünü açıkladı.

Koronavirüs salgınının bütün sektörlere olumsuz etkileri olurken, en büyük darbelerden birini turizm aldı

Merkezi Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden (BMDTÖ) konuya ilişkin bir değerlendirme yapıldı.

"GEÇMİŞTE ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR KRİZ"

"Turizm tarihinin en kötü yılı" ifadesini kullanan BMDTÖ, salgından dolayı getirilen seyahat kısıtlamalarıyla turizm sektöründe, geçmişte örneği olmayan bir krizin yaşandığını vurguladı.

BMDTÖ, salgın öncesindeki yakın tarihte turizmdeki en olumsuz verilerin, dünyadaki turist sayısında yüzde 4'lük düşüşün olduğu 2009'daki küresel ekonomik kriz döneminde görüldüğünü ancak mevcut durumun kıyaslama yapılamayacak kadar kötü olduğunu vurguladı.

1,3 TRİLYON DOLAR KAYIP

Koronavirüsün 2020 yılında turizm sektöründe yaklaşık 1,3 trilyon dolar ekonomik kayıp yarattığı ve bu rakamın, 2009 küresel ekonomik krizi sırasında kaydedilen kayıplardan 11 kat daha fazla olduğuna işaret edildi.

Mevcut krizden, dünya turizm sektöründe çoğunluğu KOBİ'ler olmak üzere 100 ila 120 milyon turizm istihdamının da risk altında olduğunun altı çizildi.

TURİST SAYISI EN ÇOK DÜŞEN BÖLGE

Dünya genelinde 2020'de turist sayısı en fazla düşen bölge, yüzde 84 ile Asya ve Pasifik oldu.

2019'a göre 2020'de yüzde 71'lik düşüşün kaydedildiği Avrupa'da ise turist sayısının 500 milyondan fazla gerilediği kaydedildi.

"KRİZİN SONA ERMESİ HENÜZ UZAK İHTİMAL"

Açıklanan turizm verilerini değerlendiren BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, "Uluslararası seyahatlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için çok fazla çaba gösterildi ama mevcut sağlık krizinin sona ermesinin henüz uzak bir ihtimal olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Pololikashvili, "Test, izleme ve aşılama sertifikaları dahil olmak üzere Kovid-19'un yayılma riskini azaltmak için seyahatle ilgili tedbirlerin uyumlaştırılması, koordinasyonu ve dijitalleştirilmesi, güvenli seyahatin teşvik edilmesi, koşullar izin verir vermez turizmin canlandırılmasının vazgeçilmez temelini oluşturmaktadır." görüşünü savundu.

BELİRSİZLİK DEVAM EDECEK

Diğer yandan Dünya Turizm Örgütü'nün uzmanları 2021 yılı için farklı öngörülerde bulunarak, belirsizliğin devamına işaret etti.

Yapılan açıklamada, 2021 yılında dünyada turizm sektörü için uzmanların yüzde 45'nin "2020'den daha iyi olacak", yüzde 25'inin "aynı olacak" yüzde 30'unun ise "daha kötü olacak" görüşünde olduğu kaydedildi.

Turizm sektörünün önde gelenleriyle yapılan anketin sonucunda, Ekim 2020'de yüzde 21 olan "2022'ye turizmde toparlanma beklenmiyor" görüşünün şimdi yüzde 50'ye kadar çıktığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, turistik faaliyetlerin başlamasıyla birlikte "iç taleplerde" ve "yavaş seyahatler" diye tanımlanan, bir haftadan uzun süren ülke seyahat paketlerinde artış olacağını, doğa ve açık hava turistik etkinliklerine de daha fazla ilgi duyulacağı öngörüsünde bulundu.