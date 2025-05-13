Dünyaca ünlü sanatçılar İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti...

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, kadın ve çocukların yanı sıra gazeteciler de hedef alınıyor...

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de, İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 215'e yükseldiği kaydedildi.

SANATÇILAR AÇIK MEKTUP YAYINLADI

Variety dergisinin haberine göre, sanatçılar, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Fatma Hasune​​​​​​​ için bir açık mektup yayımladı.

SİNEMANIN BİR MÜCADELE ARACI OLMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Mektupta, Gazze'deki soykırıma sessiz kalamayacaklarını belirten sanatçılar, sinemanın adaletsizliklerle mücadelede bir araç olması gerektiğini vurguladı.

AKADEMİNİN TEPKİSİZLİĞİ ELEŞTİRİLDİ

İsrail güçlerinin Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'a yönelik saldırısını kınayan sanatçılar, Akademi'nin tepkisizliğini eleştirdi.

MEKTUPTA 350'DEN FAZLA SANATÇININ İMZASI BULUNUYOR

Aralarında Pedro Almodovar, Javier Bardem, Gianni Amelio, Ralph Fiennes, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos ve Khalid Abdalla gibi dünya çapında tanınmış 350'den fazla yönetmen, oyuncu ve yapımcının imzasının bulunduğu mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınanarak, "Böylesine bir kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SALDIRILARDA GAZETECİ FATMA HASUNE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatma Hasune hayatını kaybetmişti.

Hasune'nin saldırıları konu alan belgeseli, Cannes Film Festivali'nde gösterime girecekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.