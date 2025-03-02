Dünyada Ramazan ayına bugün başlayan ülkeler

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Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayını coşkuyla karşıladı.

Bu mübarek aya kavuşmanın heyecanı her yerde aynı olsa da iftar ve sahur saatleri farklı.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Güneşin batma saatlerine göre farklılık gösteren oruç tutma süreleri ise ülkelerin konumuna göre değişiyor.

Ancak hilalin görülmesi ile ilgili tartışmalar, bazı ülkelerin Ramazana geç veya erken girmesine neden oluyor.

ÇOĞU ÜLKELER 1 MART'TA BAŞLADI

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan hilalinin görüldüğü ve 1 Mart'ın Ramazan'ın ilk günü olacağı ifade edildi.

Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Yemen, Irak, Ürdün, Suriye, Lübnan, Sudan, Libya, Tunus ve Cezayir'den yapılan açıklamalarda da Ramazan ayının 1 Mart Cumartesi günü başlayacağı belirtildi.

2 MART'TA BAŞLAYAN ÜLKELER

Bu yıl da Malezya, Hindistan, Bangladeş, Fas, Pakistan, İran ve Sri Lanka, Ramazan hilalinin görülmediğini belirterek oruca cumartesi günü başlayacaklarını açıkladı.

ŞİİLER BİR GÜN SONRA BAŞLIYOR

Irak ve Lübnan'da ise Sünniler ve Şiiler Ramazan'a farklı tarihlerde başlıyor.

Irak'taki Şiilerin en büyük dini mercii Ayetullah Ali El Sistani, Ramazan'ın pazar günü başladığını belirtti.

Sanni Vakfı Başkanı Saad Kambeş ise Ramazan ayının cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

FARKLILIK NEREDEN KAYNAKLANIYOR?

İslam hukukunda, esas alınan hicri takvim, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.

Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle Ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ise Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.