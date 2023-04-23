Dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram: 23 Nisan Büyük Önder Atatürk, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan’ı tüm dünya çocuklarına armağan etti.

AA Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde coşku ile kutlanıyor. Bugün, Türkiye'nin dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke konumunda. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara'da açıldı. 1921 yılında milli bayram oldu 1921 yılında ise 23 Nisan, milli bayram olarak kutlanmaya başladı. 1927'de Çocuk esirgeme Kurumu 23 Nisan'ı "Çocuk Günü" olarak ilan etti. 1979 dünyaya açıldı 1979'da da UNESCO1979'u Çocuk Yılı ilan etti. Böylelikle 23 nisan uluslararası nitelik kazandı. Atatürk'ün mesajı Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederken şöyle demişti: "Bu bayramı onlara armağan edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak" Gözden Kaçmasın TBMM 103 yaşına girdi Haberin Detayları