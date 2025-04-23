Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram: 23 Nisan

AA

Türkiye, dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke olma özelliğini taşıyor.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı gün olan 23 Nisan’ı tüm dünya çocuklarına armağan etmesiyle başlayan bu anlamlı gelenek, her yıl coşkuyla kutlanıyor.

MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN TARİHÇESİ

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. Bu önemli gün, 1921 yılında “23 Nisan” adıyla Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı.

1927 yılında ise Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), 23 Nisan’ı “Çocuk Günü” ilan etti.

Aynı yıl, Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde ilk kez çocuk bayramı olarak kutlandı.

"GÖZÜM ARKADA KALMAYACAK"

Atatürk’ün “Bu bayramı onlara armağan edeceğim. Gözüm arkada kalmayacak.” sözleri, bu bayramın çocuklara olan ithafının ne denli içten ve derin olduğunu gösteriyor.

ULUSLARARASI NİTELİK KAZANAN BAYRAM

1979 yılında UNESCO’nun “Çocuk Yılı” ilan ettiği dönemde 23 Nisan, uluslararası bir boyut kazandı.

Her yıl onlarca ülkeden gelen çocukların katılımıyla gerçekleşen kutlamalar, dünya çocuklarını Türkiye’de bir araya getiriyor.

Bu yönüyle 23 Nisan, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın çocuklarını kucaklayan bir bayram olma özelliği taşıyor.

GELECEK NESİLLERE UMUT VE SEVGİYLE

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların barış içinde, sevgiyle büyümesi için verilen bir mesaj olmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara duyduğu güvenin bir simgesi olan bu bayram, gelecek nesillere umutla bakmamızı sağlıyor.