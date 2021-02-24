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- Dünyada en çok koronavirüs aşısı yaptıran 20 ülke
Dünyada en çok koronavirüs aşısı yaptıran 20 ülke
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 12:57
- Güncelleme : 24.02.2021 - 13:04
Geçtiğimiz yıl Çin’den başlayan ve neredeyse yayılmadığı ülke kalmayan koronavirüsle ilgili artık vaka ve ölüm sayısından çok aşı ortalamaları veriliyor…
Özellikle Avrupa ülkelerinin aşılama konusunda rekor seviyeleri ulaşması beklenirken, Türkiye neredeyse çoğunu geride bıraktı.
İLK 5 ÜLKE ARASINDA
Son alınan verilere göre nüfusuna göre Türkiye, başarılı aşılama oranıyla ilk 5 ülke arasında yer aldı.
Aynı listede ölü sayısı yarım milyona yaklaşan ülkelerin sırası ise şaşkınlık yarattı.
EN ÇOK AŞI YAPTIRAN ÜLKELER
Buna göre en çok aşı yaptıran 20 ülkenin olduğu liste, şu şekilde oluştu:
ABD: 50 MİLYON 103 BİN 604 KİŞİ
ÇİN: 40 MİLYON 500 BİN KİŞİ
İNGİLTERE: 18 MİLYON 348 BİN 165 KİŞİ
HİNDİSTAN: 11 MİLYON 424 BİN 94 KİŞİ
TÜRKİYE: 7 MİLYON 447 BİN 674 KİŞİ
BREZİLYA: 7 MİLYON 80 BİN 711 KİŞİ
İSRAİL: 6 MİLYON 758 BİN 861 KİŞİ
BAE: 5 MİLYON 557 BİN 793 KİŞİ
ALMANYA: 5 MİLYON 68 BİN 829 KİŞİ
FRANSA: 3 MİLYON 726 BİN 513 KİŞİ
İTALYA: 3 MİLYON 537 BİN 975 KİŞİ
İSPANYA: 3 MİLYON 90 BİN 351 KİŞİ
ŞİLİ: 2 MİLYON 924 BİN 279 KİŞİ
POLONYA: 2 MİLYON 715 BİN 159 KİŞİ
FAS: 2 MİLYON 575 BİN 684 KİŞİ
BANGLADEŞ: 2 MİLYON 308 BİN 157 KİŞİ
RUSYA: 2 MİLYON 200 BİN KİŞİ
ENDONEZYA: 2 MİLYON 9 BİN 120 KİŞİ
KANADA: 1 MİLYON 522 BİN 811 KİŞİ
ROMANYA: 1 MİLYON 409 BİN 87 KİŞİ