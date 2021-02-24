Dünyada en çok koronavirüs aşısı yaptıran 20 ülke

Dünyada en çok koronavirüs aşısı yaptıran 20 ülke

Türkiye’nin aşılama konusunda birçok ülkeyi geride bıraktığı listede, salgının fazlasıyla can aldığı Fransa ve İtalya gibi ülkelerin sırası şaşırttı.

Geçtiğimiz yıl Çin’den başlayan ve neredeyse yayılmadığı ülke kalmayan koronavirüsle ilgili artık vaka ve ölüm sayısından çok aşı ortalamaları veriliyor…

Özellikle Avrupa ülkelerinin aşılama konusunda rekor seviyeleri ulaşması beklenirken, Türkiye neredeyse çoğunu geride bıraktı.

İLK 5 ÜLKE ARASINDA

Son alınan verilere göre nüfusuna göre Türkiye, başarılı aşılama oranıyla ilk 5 ülke arasında yer aldı.

Aynı listede ölü sayısı yarım milyona yaklaşan ülkelerin sırası ise şaşkınlık yarattı.

EN ÇOK AŞI YAPTIRAN ÜLKELER

Buna göre en çok aşı yaptıran 20 ülkenin olduğu liste, şu şekilde oluştu:

ABD: 50 MİLYON 103 BİN 604 KİŞİ

ÇİN: 40 MİLYON 500 BİN KİŞİ

İNGİLTERE: 18 MİLYON 348 BİN 165 KİŞİ

HİNDİSTAN: 11 MİLYON 424 BİN 94 KİŞİ

TÜRKİYE: 7 MİLYON 447 BİN 674 KİŞİ

BREZİLYA: 7 MİLYON 80 BİN 711 KİŞİ

İSRAİL: 6 MİLYON 758 BİN 861 KİŞİ

BAE: 5 MİLYON 557 BİN 793 KİŞİ

ALMANYA: 5 MİLYON 68 BİN 829 KİŞİ

FRANSA: 3 MİLYON 726 BİN 513 KİŞİ

İTALYA: 3 MİLYON 537 BİN 975 KİŞİ

İSPANYA: 3 MİLYON 90 BİN 351 KİŞİ

ŞİLİ: 2 MİLYON 924 BİN 279 KİŞİ

POLONYA: 2 MİLYON 715 BİN 159 KİŞİ

FAS: 2 MİLYON 575 BİN 684 KİŞİ

BANGLADEŞ: 2 MİLYON 308 BİN 157 KİŞİ

RUSYA: 2 MİLYON 200 BİN KİŞİ

ENDONEZYA: 2 MİLYON 9 BİN 120 KİŞİ

KANADA: 1 MİLYON 522 BİN 811 KİŞİ

ROMANYA: 1 MİLYON 409 BİN 87 KİŞİ