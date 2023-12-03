Dünyanın birçok ülkesinden Filistin'e destek protestoları Dünyanın dört bir yanında toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları ve flamalarıyla meydanları doldurdu. İsrail karşıtı protestolarda, “Yaşasın Filistin, katil İsrail” sloganları atıldı.

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AA

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katletmeyi sürdürüyor.

Gazze'ye yağan bombalar on binlerce masumu hayattan kopardı.

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada ise kınanıyor...

Dünyanın dört bir yanında insanlar sokaklara indi

Yoğun bombardıman altına tutulan Gazze'de bir yandan yaşam savaşı verilirken diğer yandan da dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar sokaklara indi.

Bu kapsamda dünyanın birçok ülkesinde Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in protesto edildiği gösterilerde Filistin'e destek pankartları açıldı.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Bir araya gelen çok sayıda gösterici, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

ABD

Fransa'nın ardından ABD'nin başkenti Washington'da, bir grup aktivist Beyaz Saray’ın önünde toplanarak 'Ölüm' temalı protesto gösterisi düzenledi.

Eylemciler yerde yatarak üzerlerine kefeni temsil eden beyaz çarşaflar geçirerek tepkilerini gösterdi.

İspanya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığından bu yana meydanları boş bırakmayarak Filistin'e destek veren gösteriler yapan İspanyollar, eylemlerine bugün de devam etti.

Başkent Madrid'de düzenlenen yürüyüşe katılan kalabalık, İspanya ve Avrupa hükümetlerine "Ateşkes için İsrail'e baskı yapın, soykırımı durdurun" çağrısı yaptı.

Almanya

Berlin'de soğuk havaya rağmen "Filistin ile Dayanışma" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" isimleriyle düzenlenen iki ayrı gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Oranienburg Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 gösterici, buradan Schlesisches Tor ve Puschkinallee'ye doğru yürüyüşe geçerken, Wedding'te toplanan yaklaşık 2 bin kişi de Mitte ilçesine doğru yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler, "Yaşasın Filistin", "Filistin'e özgürlük", "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor", "Scholz'ten tek kelime yok" şeklinde sloganlar attı.

Kanada

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak Nathan Phillips Meydanı'ndan başlayarak, Toronto şehir merkezinde yürüdü.

İtalya

İtalya'nın Milano kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Gösteriye katılanlar Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.

Buradan yürüyüşe geçen 1000'i aşkın kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla "Özgür Filistin", "Gazze kazanacak" şeklinde slogan atarak Sempione Caddesi'ne kadar yürüdü.

Göstericiler, Gazze'ye yönelik bombalamaları ve özellikle çocukların öldürülmesini protesto etti.

İrlanda

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir arayan gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Filistin halkına destek gösterisi düzenledi.

Kent merkezinde yürüyüş düzenleyen göstericiler ateşkes çağrısında bulundu.

Belçika

İsrail ordusunun "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını bu sabah yeniden başlatması üzerine Belçikalı vatandaşlar, AP'nin bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda bir araya geldi.

"Şimdi ateşkes", "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Filistinlilere karşı uluslararası hak ihlallerini durdurun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda gösterici, Gazze'de verilen "insani ara"nın ardından İsrail'in başlattığı saldırılara tepki göstererek kalıcı ateşkes sağlanması talebinde bulundu.

Yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de soykırım dursun", "Hemen ateşkes" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)