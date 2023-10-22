Dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek gösterisi Dünyanın birçok ülkesinde toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla caddeleri ve meydanları doldurarak İsrail karşıtı protesto düzenledi.

AA

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor.

16. günde abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken, hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla yüzlerce sivil hayatını kaybetti..

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor..

Dünyadan Filistin'e destek

Yoğun bombardıman altına tutulan Gazze için dünya genelinde protestolar sürüyor.

Son olarak dünyanın birçok ülkesinde Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İsveç

İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen binlerce Filistin yanlısı gösterici, Stockholm'ün ünlü meydanı Segels Torg'de toplandı.

Eylemciler burada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Gösterciler, "Gazze'de soykırım var", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la Republique) toplanan göstericiler, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek mesajı vererek İsrail'in askeri eylemlerini protesto etti.

Belçika

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Nijerya

Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın Lagos şehrinde bir araya gelen Müslümanlar, Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

Malezya

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler Filistin bayrağı taşıdı.

Kolombiya

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da toplanan çok sayıda vatandaş, Bolivar Meydanı'nda bir araya gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

ABD

ABD'nin New York kentinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İtalya

İtalya'nın Milano kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Ayrıca Pakistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Peru, Chicago, Hollanda, Kanada ve İspanya gibi ülkelerde de Filistin için destek yürüyüşü yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)