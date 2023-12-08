Dünyanın en çirkin insanı hayatını kaybetti Dünyanın en çirkin insanı seçilen 51 yaşındaki Zimbabweli Maison Sere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ensonhaber.com

Zimbabwe'de yaşayan 51 yaşındaki Maison Sere, 4 kez katıldığı yarışmada dünyanın en çirkin insanı seçilmişti.

Her seferinde yarışmadan para ödülüyle ayrılan Sere'yle ilgili, onu o kadar çirkin olmamakla suçlamıştı.

Dünyanın en çirkin insanı seçilmişti

Sere'nin dişlerinin eksik olduğu için bu ödülü kazandığını iddia etmişlerdi.

Maddi durumu iyi olmadığı bilinen Sere ise konuyla ilgili, "Param olmadığı zamanlarda cenazelere gidiyor ve orada karnımı doyuruyorum" demişti.

Akıllarda bu şekilde kalan Maison Sere ile ilgili kötü bir gelişme yaşandı.

Hayatını kaybetti

Maison Sere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sere gittiği bir etkinlikte mekanın tuvaletinde ölü bulundu.