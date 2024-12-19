Dünyanın en çok ülkesine uçan THY'den Guinness Rekoru

AA & Ensonhaber

Türk Hava Yolları (THY), "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını altın harflerle yazdırdı. Rekor, THY'nin Şili'nin başkenti Santiago’ya gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından düzenlenen özel bir törenle kutlandı. Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen törende Guinness Dünya Rekorları sertifikası, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye takdim edildi.

BİLAL EKŞİ: DÜNYAYI BİRBİRİNE BAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Törende konuşan Bilal Ekşi, THY’nin on yılı aşkın süredir bu ayrıcalıklı unvanı taşıyan tek havayolu olmasından duyduğu gururu dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

Bugün Santiago gibi önemli bir destinasyonda bulunmak ve ‘En Çok Ülkeye Uçan Havayolu’ unvanını burada bir kez daha taçlandırmak bizim için büyük bir mutluluk. İnsanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz.

GUINNESS TEMSİLCİSİNDEN ÖVGÜ

Guinness Dünya Rekorları MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise THY’nin havacılık sektöründeki liderliğine dikkat çekerek, “Bu başarı, THY’nin dünyayı birbirine bağlama konusundaki kararlılığını ve uluslararası havacılıkta oynadığı kritik rolü ortaya koyuyor. THY’yi bu olağanüstü başarısından ötürü tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

REKORUN DETAYLARI VE YENİ ROTANIN ÖNEMİ

Guinness kriterlerine göre, THY son bir yıl içinde 120 ülkeye aktif uçuş gerçekleştirerek rekoru resmileştirdi. Ancak, geçici olarak durdurulan rotalar ve bugün başlatılan Santiago uçuşuyla birlikte THY’nin uçuş ağı 131 ülkeyi kapsıyor.

Santiago rotası, THY’nin Amerika kıtasındaki varlığını güçlendirmesi açısından stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yeni rota, THY’nin Amerika’daki destinasyon sayısını 26’ya, hizmet verdiği ülke sayısını ise 10’a yükseltti. İstanbul-Santiago uçuşları, Sao Paulo aktarmalı olarak haftada dört kez gerçekleştirilecek.

FIRSATLAR VE KAMPANYALAR

THY, İstanbul-Santiago hattında seyahat edecek yolcularına özel fiyat avantajları sunuyor. 31 Mart 2025’e kadar geçerli kampanya kapsamında, İstanbul’dan Santiago’ya uçuşlar 1099 dolardan, Santiago’dan İstanbul’a uçuşlar ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

SANTIAGO'NUN CAZİBESİ VE THY'NİN AYRICALIKLI HİZMETLERİ

Zengin tarihi, kültürel mirası ve Andes Dağları’nın nefes kesen manzarasıyla Santiago, seyahat tutkunları için benzersiz bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Yeni rota yalnızca iki ülke arasındaki bağları güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Güney Amerika’ya erişimi kolaylaştırıyor.

THY ayrıca, yolcularının seyahatlerini daha konforlu hale getirmek için sunduğu “Stopover Istanbul” ve “TourIstanbul” programlarıyla fark yaratıyor. 20 saat veya daha uzun bağlantı süresi olan yolcular için ücretsiz otel konaklaması ve 6-24 saat arasındaki aktarmalarda İstanbul’un tarihi güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan bu hizmetler, THY’yi rakiplerinden ayıran özellikler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE VE ŞİLİ ARASINDAKİ KÖPRÜ GÜÇLENİYOR

THY’nin bu yeni rotası, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirme misyonunu bir adım ileri taşıyor. Dünyanın dört bir yanından yolcuları Türkiye üzerinden buluşturma vizyonuyla hareket eden THY, global havacılık sektöründeki liderlik pozisyonunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.