Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri İstanbul oldu İstanbul, 2023 yılında "Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri" listesinde 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı.

İHA

Piyasa araştırma şirketi Euromonitor International, 2023 yılında en çok ziyaret edilen şehirleri yayınladı.

2023 yılında “Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri” listesinde ilk sırada İstanbul yer aldı.

Geçtiğimiz yıl 20 milyon 200 bin ziyaretçinin tercihiyle ilk sırada yer alan İstanbul’u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip etti.

İstanbul ilk sırada, Antalya ise dördüncü

Listenin dördüncü sırasında ise 15 milyon 700 bin ziyaretçi ile Antalya yer aldı.

Fransa’nın başkenti Paris en çok ziyaret edilen beşinci kent olurken, korona virüs salgını öncesi düzenli olarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehir olarak sıralamalarda üst sıralarda yer yer alan Hong Kong bu kez 6. sırada kendine yer buldu.

En çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında birinci olan İstanbul için 2024 yılında da ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Nedenleri incelendi

İstanbul’un ilk sıraya yükselmesinin en önemli nedenlerini araştıran "Time Out" dergisi Türkiye'nin ABD ve Kanada'dan gelen gezginler için vize şartlarını gevşetmesi, göz kamaştırıcı manzaraları, kültür zenginliği, alışveriş fırsatları, tarihi zenginliği ve Asya ile Avrupa kültürünün harmanlanmasıyla birleştiğinde, şehrin giderek daha popüler hale gelmesinin bir neden olduğunu yazdı.

Araştırmada en çok ziyaret edilen ikinci şehir olan Londra'nın 18,8 milyon ziyaretçiyle bir kez daha salgın öncesi seviyesine ulaştığı, AB'den ayrılmasına rağmen İngiltere'nin başkentinin dünyanın en popüler seyahat destinasyonlarından biri olmaya devam ettiği belirtildi.

İstanbul'un ardından Londra ve Dubai geliyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen üçüncü kenti olan Dubai’nin ise Burj Khalifa gibi etkileyici gökdelenleri, yaz sıcakları ve hayat tarzıyla öne çıktığı, geleneksel Arap kültürü ile modern kültürü birleştirdiği ifade edilerek son yıllarda daha popüler hale geldiği kaydedildi.

En çok ziyaret edilen 10 şehir ise şu şekilde:

İstanbul (Türkiye), Londra (İngiltere), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Antalya (Türkiye), Paris (Fransa), Hong Kong (Çin), Bangkok (Tayland), New York City (ABD), Cancun (Meksika), Mekke (Suudi Arabistan)

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)