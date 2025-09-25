Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler listelendi! İşte Türkiye’nin sırası

Dünya Askeri Hava Kuvvetleri Rehberi (WDMMA) ve Global Fire Power verilerine göre, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri listelendi.

Söz konusu verilere göre, dünyanın en fazla savaş uçağına sahip olan ülkeleri ortaya çıktı. Araştırma kapsamında hava kuvvetleriyle öne çıkan ülkeler savaş uçağı sayısıyla şaşırttı.

Listeye sıralamasıyla damga vuran Türkiye, yalnızca bölgesinde değil NATO içinde de en güçlü hava kuvvetlerinden biri olarak öne çıktı.

HAVA KUVVETLERİNDE LİDERLİK BU ÜLKELERDE

Gerçekleştirilen operasyonlarda edinilen deneyim, hava kuvvetlerinin hem caydırıcılığını hem de etkinliği ortaya koyan ülkeler savaş uçağı sayısıyla öne çıktı. İşte hava kuvvetlerinde lider olan ülkeler:

1. ABD: 13.043 uçak

2. Rusya: 4.292 uçak

3. Çin: 3.309 uçak

4. Hindistan: 2.229 uçak

5. Güney Kore: 1.592 uçak

6. Japonya: 1.443 uçak

7. Pakistan: 1.399 uçak

8. Mısır: 1.093 uçak

9. Türkiye: 1.083 uçak

10. Fransa: 976 uçak