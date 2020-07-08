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    Dünyanın en güçlü pasaportu: Japonya

    Vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli olurken, Japonya’nın 191 yere gidebilme ile ilk sıraya yerleştiği açıklandı.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 09:32
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    Dünyanın en güçlü pasaportu: Japonya

    Vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu.

    Japonya’nın 191 yer ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur, üçüncü sırada ise Almanya ve Güney Kore’nin olduğu saptandı.

    Türkiye ise listede 55’inci sırada kendine yer buldu.

    VİZESİZ GİDİLEBİLECEK 111 BÖLGE

    Bu arada vizesiz gidilebilecek yer sayısı 111 olarak açıklandı. Pasaportlarla ilgili yapılan bu araştırmanın sadece 109 ülkeyi kapsadığı görüldü.

    SON SIRADA AFGANİSTAN VAR

    Listenin en son sırasında yer alan ülke ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan olduğu belirlendi.

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