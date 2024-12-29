Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçakları: Türk uçakları kaçıncı sırada?

Haber Merkezi

Savaş uçakları, teknolojinin sınırlarını zorlayarak ülkelerin hava üstünlüğünü sağlamada kilit bir rol oynuyor.

Dünyanın en güçlü ve en pahalı savaş uçaklarına sahip olmak ise bir ülkenin savunmasını ve askeri gücünü artırmak için olası bir savaş durumunda büyük avantajlar sağlıyor.

Yapılan listede ise ülkelerin askeri teknolojileri ve hava savunma sistemlerine ayırdıkları bütçeler, uçakların güç endeksinde büyük rol oynuyor.

EN PAHALI 20 UÇAK

İşte dünyanın en pahalı ve en güçlü 20 savaş uçağı.

20. F-16 FİGHTİNG FALCON (ABD VE TÜRKİYE)

• Güç: Dünyanın en yaygın kullanılan savaş uçaklarından biri.

• Fiyat: 30-35 milyon dolar.

19. KAI KF-21 BORAMAE (GÜNEY KORE)

• Güç: 4.5 nesil savaş uçağı, düşük radar iziyle dikkat çeker.

• Fiyat: 65 milyon dolar.

18. LOCKHEED MARTİN C-130J SUPER HERCULES (ABD)

• Güç: Nakliye ve özel görev uçakları arasında öne çıkar.

• Fiyat: 65 milyon dolar.

17. MQ-9 REAPER (ABD)

• Güç: Silahlı insansız hava aracı, yüksek hassasiyetli saldırılar.

• Fiyat: 30 milyon dolar.

16. F/A-18 SUPER HORNET (ABD)

• Güç: Donanma uçak gemisi operasyonları için tasarlandı.

• Fiyat: 70 milyon dolar.

15. AV-8B HARRİER II (ABD)

• Güç: Dikey kalkış ve iniş yeteneğiyle dikkat çeker.

• Fiyat: 50 milyon dolar.

14. TUPOLEV TU-160 BLACKJACK (RUSYA)

• Güç: Dünyanın en büyük süpersonik stratejik bombardıman uçağı.

• Fiyat: 250 milyon dolar.

13. BOEİNG E/A-18G GROWLER (ABD)

• Güç: Elektronik harp görevlerinde uzman.

• Fiyat: 85 milyon dolar.

12. JAS 39 GRİPEN (İSVEÇ)

• Güç: Hafif çok amaçlı savaş uçağı, maliyet-etkin ve çevik tasarım.

• Fiyat: 85 milyon dolar.

11. MİG-35 (RUSYA)

• Güç: Modernize edilmiş radar sistemi, yüksek manevra kabiliyeti.

• Fiyat: 45 milyon dolar.

10. SU-35 FLANKER-E (RUSYA)

• Güç: 4. nesil savaş uçağı, süper manevra kabiliyeti ve güçlü radar.

• Fiyat: 85 milyon dolar.

9. TUSAŞ TFX (TÜRKİYE)

• Güç: Türkiye’nin milli muharip uçağı, gelişmiş radar ve aviyonik sistemler.

• Fiyat: 100 milyon dolar (tahmini).

8. DASSAULT RAFALE (FRANSA)

• Güç: Hem hava üstünlüğü hem de kara saldırılarında etkili.

• Fiyat: 115 milyon dolar.

7. EUROFİGHTER TYPHOON (AVRUPA)

• Güç: NATO ülkelerinde kullanılan çok amaçlı savaş uçağı.

• Fiyat: 120 milyon dolar.

6. KAAN (TÜRKİYE)

• Güç: Türkiye’nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı. Düşük radar izi, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş sensörler.

• Fiyat: Henüz açıklanmadı ancak yaklaşık 100 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

5. CHENGDU J-20 (ÇİN)

• Güç: Radara yakalanmayan 5. nesil savaş uçağı, uzun menzil.

• Fiyat: 100 milyon dolar.

4. SUKHOİ SU-57 (RUSYA)

• Güç: 5. nesil savaş uçağı, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü radar sistemi.

• Fiyat: 40-45 milyon dolar.

3. F-35 LİGHTNİNG II (ABD)

• Güç: Çok rollü 5. nesil savaş uçağı. Hem hava hem kara operasyonlarında etkili.

• Fiyat: 90-115 milyon dolar.

2. F-22 RAPTOR (ABD)

• Güç: Dünyanın ilk 5. nesil hava üstünlük uçağı. Süper seyir ve düşük radar izi.

• Fiyat: 150 milyon dolar.

1. B-2 SPİRİT (ABD)

• Güç: Stratejik bombardıman uçağı, düşük radar izi ve yüksek menzil.

• Fiyat: 2 milyar dolar.