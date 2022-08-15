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    Dünyanın en iyi bin üniversitesi belli oldu

    Dünyanın en iyi bin üniversitesi belli oldu

    Dünya üniversitelerinin akademik başarı sıralamasını gösteren Şangay Klasmanı’nın sonuçlarına göre ilk 500’de yalnızca İstanbul Üniversitesi yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi listeye bile giremedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 17:24
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    Dünya üniversitelerin akademik başarı sırasını gösteren Şangay Klasmanı'nın sonuçları açıklandı.

    Bu yılın en iyi 1000 üniversitesinin yayınlandığı sonuçlarda, ilk 500'de Türkiye'den yalnızca İstanbul Üniversitesi yer aldı.

    İlk 500'de yalnızca İstanbul Üniversitesi var

    İlk binde ise toplamda 11 Türk üniversitesi kendisine yer bulabildi.

    Listeye, Türkiye'den ilk binde 401. sırada İstanbul Üniversitesi; 601. sırada Hacettepe Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi; 801. sırada Ankara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi; 901. sırada Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi girdi.

    Boğaziçi Üniversitesi listeye bile giremedi

    Son dönemde adı sürekli eylem ve gösterilerle anılan Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili bir detay dikkat çekti.

    589 gündür hocalarının rektörlüğe sırtını dönerek protestolarını sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi, listede kendisine yer bulamadı.

    Dünyanın en iyi bin üniversitesi belli oldu #1

    İlk 3 sırada Amerikan üniversiteleri var

    Dünyanın en iyi ilk üç üniversitesi ise sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) oldu.

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün ardından dördüncü sırayı Cambridge Üniversitesi yer alırken, Kaliforniya Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi 5 ve 6'ncı sırada kendilerine yer buldu.

    7'nci sıranın sahibi Oxford Üniversitesi olurken, Kolombiya Üniversitesi ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 8 ve 9'ncu sırada kaldı.

    10'ncu sıraya ise Chicago Üniversitesi girdi.

    Dünyanın en iyi bin üniversitesi belli oldu #2

    Dünyanın en iyi bin üniversitesi belli oldu #3


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