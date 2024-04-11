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Dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesinde Türkiye'den 10 lezzet var

Dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesinde Türkiye'den 10 lezzet var Dünya mutfaklarıyla ilgili yayınları ile dikkat çeken Taste Atlas, dünyanın en iyi kuzu yemekleri sıralamasında ilk sırada Yunan pirzolasına yer verirken listenin devamını Türk lezzetleri doldurdu.