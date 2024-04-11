Dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesinde Türkiye'den 10 lezzet var

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından Taste Atlas, dünya mutfağına ilişkin önemli yayınlarını sırasıyla yayınlıyor.
Bu kez araştırma et üzerinden yapıldı.
Türk lezzetleri listeyi doldurdu
Dünyanın en iyi kuzu yemekleri kapsamında yapılan araştırmanın ardından lezzetler sıralandı.
Listenin ilk sıralarında ise Türk lezzetleri yerini aldı.
İlk sırada Yunan pirzolası var
10 Türk yemeğinin yer aldığı listede ilk sırayı Yunan pirzolası kaptı.
İşte listenin ilk 10'ununa yerleşen Türk lezzetleri...
1. Païdakia
2. Cağ kebabı
3. Döner kebabı
4. Adana kebabı
5. Lechazo
6. İskender kebabı
7. Hünkar beğendi
8. Kleftiko
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