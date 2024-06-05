Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye'den 5 üniversite var Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'ın (QS) 2025 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Türkiye'den 5 üniversite, ilk 500'e girmeyi başardı.

ensonhaber.com

Dünyaca tanınan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2025 Dünya Üniversite Sıralaması'nı açıkladı.

Geçen yıl 2 bin 963 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada bu sene dünya genelinde önde gelen 5 bin 663 üniversite değerlendirildi ve 1503 üniversite listelendi.

Listeye göre, dünyanın en iyi ilk üç üniversitesi sırasıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Imperial College London ve Oxford Üniversitesi oldu.

ODTÜ 285. sırada

Sıralamalarda 2021'de 601-650 aralığında, 2022'de 551-560 aralığında, 2023'te 501-510 aralığında ve geçen yıl 336. sırada yer alan ODTÜ, 2025 dünya üniversiteleri sıralamasında ise 285. sıraya yükselerek bugüne kadarki en iyi dereceyi elde etti.

2025 sonuçlarına göre ODTÜ, QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda listelenen üniversiteler arasında üst yüzde 18,96'lık başarı dilimde yer alarak tüm yılların en yüksek başarı seviyesine ulaştı.

Bunun yanında ODTÜ'nün "işveren tanınırlığı" boyutundaki sıralaması son 3 yılda 153 sıra yükselerek dünya genelinde 101. sıraya, "akademik tanınırlık" boyutundaki sıralaması ise 47 sıra yükselerek 286. sıraya yerleşti.

ODTÜ, bu yönüyle Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı.

İlk 100'de Türkiye'den üniversite yok

Türkiye'den ilk 100'de üniversitenin bulunmadığı listede 5 üniversite, ilk 500 içerisinde yer aldı.

Türkiye'den 5 üniversite ilk 500'e girdi

285. sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bulunduğu listede, İstanbul Teknik Üniversitesi 326. sırada, Koç Üniversitesi 401. sırada, Boğaziçi Üniversitesi 418. sırada ve Bilkent Üniversitesi 477. sırada yer aldı.

Listeye giren üniversitelerimiz

Quacquarelli Symonds'ın (QS) listesinde ilk 1200’de Türkiye’den giren üniversiteler şöyle:

- Sabancı Üniversitesi: 526.sıra

- İstanbul Üniversitesi 621-630 arası

- Hacettepe 641-650 arası

- Ankara Üniversitesi 801-850 arası

- Yıldız Teknik Üniversitesi: 851-900 arası

- Gazi Üniversitesi: 901-950 arası

- Ege Üniversitesi: 1001-1200 arası

- Gebze Teknik Üniversitesi: 1001-1200 arası

- Marmara Üniversitesi: 1001-1200 arası