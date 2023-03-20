Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! 2023 raporunda bakın Türkiye hangi sırada yer aldı Her sene açıklanan "dünyanın en mutlu ülkeleri listesi" bu sene de belli oldu. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012'den bu yana yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu'nda Türkiye'nin yeri ise merak edildi.

BM'nin yayınladığı Dünya Mutluluk Raporu, her sene yenilenmiş haliyle yayınlanmaya devam ediliyor. BM tarafından 2023 listesi ise yayınlandı. Türkiye'nin listedeki sırası merak edilirken, Finlandiya listede bir kez daha ilk sırada yer aldı ve arka arkaya 6 kez birinci seçilmiş oldu.

Türkiye "dünyanın en mutlu ülkeleri" listesinde kaçıncı oldu?

150'den fazla ülkenin incelendiği raporda Türkiye de 6 basamak birden yükseliş yaşadı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın hazırlamış olduğu raporda sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, gayrisafi yurt içi hasıla, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğünün yanı sıra cömertlik (hayır kurumlarına yardımda bulunma) ve ülkedeki yolsuzluk düzeyleri gibi detaylar göz önüne alınıyor. Yapılan çalışmalarda söz konusu ülkelerde yaşayan kişilerle görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2023'te de İskandinav ülkeleri ilk sıralarda yer aldı. Finlandiya'dan sonra Danimarka ve İzlanda listede yer aldı. İlk 5 sırayı ise İsrail ve Hollanda tamamlamış oldu.

Türkiye 6 basamak yükseldi

En az mutlu ülke Afganistan olurken Afganistan'ı Lübnan ve Sierra Leone takip etti. 2022 yılında 8 basamak gerileyerek 112. seçilen Türkiye ise bu sene 6 basamak yükseliş yaşadı ve 2023 yılında Türkiye 106. oldu. Araştırılmalara göre yardımseverlik, koronavirüs pandemisi öncesine göre yaklaşık %25 oranında artış gösterdi.

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi ise şöyle oldu:

Finlandiya

Danimarka

İzlanda

İsrail

Hollanda

İsveç

Norveç

İsviçre

Lüksemburg

Yeni Zelanda