Dünyanın en saçma binası yıkılınca kurban kestiler

Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'nın yüzde 70'i yıkıldı. Google'da dünyanın en saçma binası aramalarında ilk sırada çıkan binanın yıkılmasıyla, ilgili firma kurban kesti.

Dünyanın en saçma binası olarak Google'da yapılan aramalarda ilk sırada çıkan Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası için yıkım kararı alındı.

1994 yılında inşa edilen ve mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen binada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı kent meydanı projesi kapsamında ocak ayında yıkımına başlanan binanın yüzde 70’i yıkıldı.

Bina tıraşlama tekniğiyle yıkılıyor

Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı'ndaki bina tıraşlama tekniğiyle yıkılıyor. Büyük vinçlerle en tepeye çıkarılan iş makineleri tüm katları tek tek yıkarak aşağı iniyor.

Yıkım sonrası, kurban kestiler

Binanın her biri 45 metre uzunluğundaki 8 büyük kolon da yıkıldı. İlgili firma son kolonunun yıkılmasıyla birlikte kurban kesti.

Firma yetkilisi Kenan Türkmen, 8 kolonun kaza yaşanmadan, kimse zarar görmeden yıkılmasının önemli olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüzde 70'i yıkıldı

Yıkımda binadan çıkan demir, bakır, alüminyum gibi geri dönüştürülebilecek hurdaları molozlardan ayırdıklarını kaydeden Türkmen, "Yıkım çalışmamızın yüzde 70'i tamamlanmış vaziyette. 2 aylık çalışmamız kaldı. Tüm katları söktükten sonra -3'e ineceğiz ve 2 ay sonra tamamen teslim edeceğiz.

"270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi"

Şu ana kadar yaklaşık 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi. Eksi katları da söküp dolgusunu da yaptıktan sonra yol kotunda teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

































