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Dünyanın en vatansever 50 ülkesi belli oldu: Türkiye listeye girdi

Dünyanın en vatansever 50 ülkesi belli oldu: Türkiye listeye girdi ABD merkezli Gallup International isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, en vatansever ülkeleri listesi belli oldu. Türkiye dünyada birçok ülkeyi vatanseverlikte geçerek Avrupa'da neredeyse zirvede yer aldı. İşte dünyanın en vatansever 50 ülkesi..