Dünyanın en vatansever 50 ülkesi belli oldu: Türkiye listeye girdi
Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıllarda Gallup International tarafından 64 ülkede gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusu yöneltildi.

Dünyanın en vatansever 50 ülkesi, vatanseverlik düzeylerinin belli olmasının ardından tek tek sıralandı.

Listede Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.

DÜNYANIN EN VATANSEVER 50 ÜLKESİ

İşte araştırma sonucu dünyanın en vatansever 50 ülkesi

50- Letonya: Yüzde 33

49- Slovakya: Yüzde 30

48- Slovenya: Yüzde 37

47- Hırvatistan: Yüzde 38

46- Sırbistan: Yüzde 46

45- Romanya: Yüzde 38

44- Bulgaristan: Yüzde 25

43- Macaristan: Yüzde 38

42- Çekya: Yüzde 23

41- Polonya: Yüzde 47

40- Yunanistan: Yüzde 54

39- Portekiz: Yüzde 28

38- İrlanda: Yüzde 38

37- Danimarka: Yüzde 45

36- Norveç: Yüzde 40

35- İsveç: Yüzde 55

34- Avusturya: Yüzde 21

33- Belçika: Yüzde 19

32- Hollanda: Yüzde 15

31- Japonya: Yüzde 11

30- İtalya: Yüzde 20

29- Almanya: Yüzde 18

28- İspanya: Yüzde 21

27- Kanada: Yüzde 30

26- Avustralya: Yüzde 46

25- İsviçre: Yüzde 39

24- Güney Kore: Yüzde 42

23- Brezilya: Yüzde 49

22- Çin: Yüzde 71

21- İsrail: Yüzde 66

20- Kosova: Yüzde 58

19- Bosna-Hersek: Yüzde 55

18- ABD: Yüzde 44

17- Rusya: Yüzde 59

16- Suudi Arabistan: Yüzde 67

15- Ermenistan: Yüzde 70

14- Tayland: Yüzde 71

13- Filipinler: Yüzde 71

12- Türkiye: Yüzde 73

11- Finlandiya: Yüzde 74

10- Hindistan: Yüzde 75

9- Gürcistan: Yüzde 76

8- Afganistan: Yüzde 76

7- Papua Yeni Gine: Yüzde 84

6- Azerbaycan: Yüzde 85

5- Bangladeş: Yüzde 86

4- Vietnam: Yüzde 89

3- Pakistan: Yüzde 89

2- Fiji: Yüzde 94

1- Fas: Yüzde 94

Furkan Can
Furkan Can
Editor