Dünyanın en vatansever 50 ülkesi belli oldu: Türkiye listeye girdi

Geçtiğimiz yıllarda Gallup International tarafından 64 ülkede gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusu yöneltildi.
Dünyanın en vatansever 50 ülkesi, vatanseverlik düzeylerinin belli olmasının ardından tek tek sıralandı.
Listede Türkiye'nin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
DÜNYANIN EN VATANSEVER 50 ÜLKESİ
İşte araştırma sonucu dünyanın en vatansever 50 ülkesi
50- Letonya: Yüzde 33
49- Slovakya: Yüzde 30
48- Slovenya: Yüzde 37
47- Hırvatistan: Yüzde 38
46- Sırbistan: Yüzde 46
45- Romanya: Yüzde 38
44- Bulgaristan: Yüzde 25
43- Macaristan: Yüzde 38
42- Çekya: Yüzde 23
41- Polonya: Yüzde 47
40- Yunanistan: Yüzde 54
39- Portekiz: Yüzde 28
38- İrlanda: Yüzde 38
37- Danimarka: Yüzde 45
36- Norveç: Yüzde 40
35- İsveç: Yüzde 55
34- Avusturya: Yüzde 21
33- Belçika: Yüzde 19
32- Hollanda: Yüzde 15
31- Japonya: Yüzde 11
30- İtalya: Yüzde 20
29- Almanya: Yüzde 18
28- İspanya: Yüzde 21
27- Kanada: Yüzde 30
26- Avustralya: Yüzde 46
25- İsviçre: Yüzde 39
24- Güney Kore: Yüzde 42
23- Brezilya: Yüzde 49
22- Çin: Yüzde 71
21- İsrail: Yüzde 66
20- Kosova: Yüzde 58
19- Bosna-Hersek: Yüzde 55
18- ABD: Yüzde 44
17- Rusya: Yüzde 59
16- Suudi Arabistan: Yüzde 67
15- Ermenistan: Yüzde 70
14- Tayland: Yüzde 71
13- Filipinler: Yüzde 71
12- Türkiye: Yüzde 73
11- Finlandiya: Yüzde 74
10- Hindistan: Yüzde 75
9- Gürcistan: Yüzde 76
8- Afganistan: Yüzde 76
7- Papua Yeni Gine: Yüzde 84
6- Azerbaycan: Yüzde 85
5- Bangladeş: Yüzde 86
4- Vietnam: Yüzde 89
3- Pakistan: Yüzde 89
2- Fiji: Yüzde 94
1- Fas: Yüzde 94
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