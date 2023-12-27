Dünyanın "iki yüzü" fotoğraflarla belgelendi! Bir tarafta parti diğer tarafta acı... Batı dünyası yılbaşı kutlamaları için parti hazırlıklarına devam ederken, Gazze'de ise İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplar sürüyor.

AA

ABD'nin dünyaca ünlü Times Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları devam ediyor.

Yılbaşına büyük bir coşkuyla girmek isteyenler ünlü Times Meydanı'na akın ederken, Gazze'de ise şehit olanların naaşı ve yaralılar ise Deir Al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Maç sonrası düzenlenen kupa töreninde Arjantin oyuncusu Lionel Messi'ye Adidas Altın Top ödülü takdim edildi.

Filistin'de ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan teslim alındı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen, dünyanın en zor koşusu "Tough Mudder" yarışmasına birçok sporcu akın etti.

Gazze'de ise hayatını kaybeden ve naaşları İsrail makamlarınca alıkonulan Filistinliler, İsrail tarafından Kızılhaç Örgütü yoluyla Gazze'deki ilgili makamlara teslim edildi.

Cenazeleri teslim alınan 111 Filistinlinin naaşı, Han Hunus kentindeki mezarlıkta, toplu mezarda defnedildi.

Hindistan'da "renklerin festivali" olarak bilenen "Holi Festivali", ABD’nin New York kentinde kutlandı.

Han Yunus'a düzenlenen saldırılar sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, Nasır Hastanesi'ne getirildi.

ABD'nin New York kenti, 100 metreyi aşan yükseklikte ve Manhattan bölgesinde yoğunlaşan 1300'den fazla yapısıyla, dünyanın en çok gökdelenine sahip şehirleri arasında yer alıyor.

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze Şeridi'ndeki Cibalya beldesinde birçok bina, moloz yığını haline geldi.

ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen indirim etkinliği başladı. Her yıl Kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü takiben gerçekleşen indirimli satışlar nedeniyle New York kentindeki mağazalarda yoğunluk yaşandı.

İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelerine göç etmeye devam etti.

Fransa'da yaklaşan yılbaşı ve Noel dolayısıyla başkent Paris sokakları ve mağaza vitrinleri ışıklı dekorlarla süslendi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de gıda sıkıntısı yaşanıyor. Nasirat Mülteci Kampı'ndaki bir ekmek fırını, daha önce vurulmasına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Bölgede çalışan tek fırın olması nedeniyle Gazzeliler, ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen antika otomobil yarışı Hyde Park'ta başlayarak İngiltere'nin güneyindeki kıyı kenti Brighton'da son buldu. Dünyanın en uzun süredir devam eden otomobil kutlaması olan etkinliğe 1905'ten önce üretilmiş 350'den fazla araç katıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda bina ağır hasar gördü. Saldırı sonucu Filistinliler, bölgeyi terk etti.

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Central Park, Amerikalılar ve şehri ziyaret eden turistler tarafından ilgi görüyor.

İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi. Yaralananlar ve ölen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının mensupları, bölgeden uzaklaştırılarak Gazze Şeridi'ne getirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi düzenlendi. Luzhniki spor kompleksinde atılan havai fişekler, Moskova Devlet Üniversitesini renklendirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze kentindeki Al-Shati Kampı bölgesine aydınlatma fişeği attı.

İspanyolların dünya çapında tanınmış kültürel etkinliklerinden biri olan ve halkın boğalarla dar sokaklarda koşmasıyla bilinen San Fermin Festivali başladı. İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinin festivali San Fermin, belediye binasından ateşlenen fişekle resmen başlamış oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan ve sığındığı bölge kuşatılarak ilk yardım ekiplerinin saatlerce müdahalesine izin verilmeyen Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka yaşamını yitirdi. Ebu Dakka için Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi avlusunda cenaze töreni düzenlendi.

ABD'nin New York kentinde bir vatandaş, Hudson Nehri kenarında gün batımında bisikletiyle gezinti yaptı.

Gazze kentinin batısında yer alan Tel el-Hava bölgesine aralıksız devam eden İsrail saldırıları nedeniyle birçok bina ve altyapıda ağır hasar oluştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)