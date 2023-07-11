Duran Kalkan'dan Merdan Yanardağ'a destek: Türkiye’nin böyle yiğitlere ihtiyacı var Merdan Yanardağ'ın terörist başı Abdullah Öcalan hakkında sözlerinin ardından muhalif kesimden destekler gelmeye devam ederken terörist Duran Kalkan, Yanardağ'ı önemsediklerini ifade etti.

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ensonhaber.com

Tele1’in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla skandala imza attı.

Sık sık söylemleriyle tepki çeken Yanardağ, bu defa terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi.

Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada bebek katilini 'filozof' ilan etti ve serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları söyledi:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

Yanardağ tutuklandı

Tepkiler sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek soruşturma başlattı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yanardağ, tutuklandı.

Muhalif kesimden ise Yanardağ'a destekler sürüyor.

Önce HDP ardından CHP, ardından İyi Parti ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başına sahip çıktı.

Son olarak ise Terörist Duran Kalkan, Yanardağ'a destek çıktı.

"Biz Yanardağ'ı önemsiyoruz"

Yanardağ'ı savunan terörist Duran Kalkan şunları söyledi:

Merdan Yanardağ bazı gerçekleri tümüyle hızlı bir biçimde ifade etti. Önemliydi, biz onu önemsiyoruz. Bir aydın olarak Merdan Yanardağ, bu gerçeği ifade etti. Ne dedi? Aslında bunu herkes görüyordu Türkiye'de.



Ama görmezden geliyorlar. Bilinçli olarak bunu yürütüyorlar ve böyle bir sistemi sürdürmek istiyorlar. Merdan Yanardağ, işte böyle bir noktada “Kral çıplak” dedi, “Anne bak kral çıplak!” dedi.



Sonrasında kıyamet koptu. Öyle bir durum oldu ki, böyle hemen ertesi gün suçsuzu sorgusuz, yargısız hapse koydular; sen nasıl böyle söylersin diye. Vay PKK yandaşı, vay bilmem ne! Bir hain olarak gösterdiler adeta.

"Türkiye’nin böyle yiğitlere ihtiyacı var"

Kalkan sözlerine şu şekilde devam etti: